AKP’nin seçim taslağı Meclis’e geldi gelecek

AKP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı seçim yasası taslağının bu ay Meclis’e gelmesi bekleniyor.

Taslağın MHP’nin onayının da alınmasıyla şimdiye dek çoktan duyurulması planlanıyordu. Ancak taslağa ilişkin MHP ile görüşmeler sürerken uzlaşmak bir yana iki partinin anlaşamadığı maddelerin sayısı artmıştı.

AKP, dar veya daraltılmış bölge, ittifak içi baraj gibi önemli değişiklikler konusunda MHP’yi ikna edemezken, görünürde uzlaşılan tek konu yüzde 10’luk mevcut seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi olmuştu. Öyle ki, AKP’li yöneticiler bahsedilen konularda uzlaşma sağlanamadığı için yasa teklifiyle ilgili ‘çok fazla beklentiye girilmesine gerek olmadığını’ söylemişti.

AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AA muhabirine, çalışmaları uzun zamandır devam eden Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası’na ilişkin taslakta son aşamaya gelindiğini ifade etti.

Son düzenlemeler üzerinde çalışıldığını dile getiren Yazıcı, “Genel gerekçe ve madde gerekçeler üzerinde çalışıyoruz. Sanırım bir aksilik olmazda bu ay içerisinde Meclis’e teklif olarak sunumu gerçekleştireceğiz” dedi.

Yazıcı, seçim barajının daha önce üzerinde uzlaşma sağlandığı gibi olacağına işaret ederek şu ifadeleri kullandı: “Hem genel başkanımız, cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaştı hem de cumhur ittifakının diğer paydaşı Sayın Bahçeli tarafından paylaşıldı. O oranda teklif gelecek ama Meclis ne yapar? Nihai kararda takdir Meclis komisyonu ve Meclis’indir. Herhalde belirlendiği şekilde çıkar.”