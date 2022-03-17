Çavuşoğlu: Ukrayna, Türkiye’ye garantörlük teklif etti; Rusya itiraz etmedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın, Türkiye’yi olası bir anlaşmanın güvenlik boyutunun garantörü olmasını teklif ettiğini ve Rusya’nın buna itiraz etmediğini söyledi.

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Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgali 22’nci gününde.

Çavuşoğlu, Rusya sonrası ziyaret ettiği Ukrayna’da Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’yla ortak basın toplantısı düzenledi.

“İki ülkeye ziyaretin neticesinde ateşkes umudumuz biraz daha artmıştır” diyen Çavuşoğlu, yakınlaşma olan konularda anlaşma zemini olursa Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir araya gelme olasılığı olduğunu söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise Çavuşoğlu’na teşekkür ederek, ‘Türkiye’nin aktif bir oyuncu olduğunu’ söyledi.

Kuleba, “Türkiye’yi garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz” ifadelerini kullandı.