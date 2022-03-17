Kızı ülkesinde kalan Ukraynalı anne: Eğer gelemezse tek başıma gidip alacağım

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşayan Alla İç (38), üç ay önce Ukrayna’ya giden ve şu anda dönemeyen kızına kavuşmak istiyor.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Ukrayna’nın Odese kentinde yaşayan Alla Gütsaliük (38), 2010 yılında Türk vatandaşı Semih İç (60) ile evlenerek Balıkesir’in Edremit ilçesine yerleşti.

Oturma izni alan Alla, kendisi ve kızı Anastasiia’nın (15) Türkiye vatandaşlığı için de başvurdu.

Edremit Ülkü Muharrem Ertaş Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Anastasiia, iki ay önce felçli olan anneannesi Svitlana Gütsaliük’ü (62) görmek için Ukrayna’nın Vinnitsya kentindeki Mıhaylivka köyüne gitti. Rusya Ukrayna’yı işgal edince Türkiye’ye dönemedi.

Yetkililerden yardım istedi

Ağlayarak kızının fotoğrafını seven ve kıyafetlerini koklayıp özlemini gidermeye çalışan Alla İç, kızının bulunduğu yerin yakınında patlama olduğunu, annesiyle iki gün sığınakta kaldıklarını belirterek, “Kızım ağlıyor, üzülüyor, onu ne zaman alacağımızı bekliyor. İki gün önce iki ağabayim, eşlerini de alarak köyden ayrılmış ve kızımı annem ile orada yalnız bırakmış. Annem, ‘Yaşayacağım kadar yaşadım, torunum kurtulsun’ diyor” dedi.

Kızını çok özlediğini söyleyen İç şunları dedi: “O benim canımın yarısı, hangi anne çocuğunu özlemez ki. Eğer kızım buraya gelemezse ben tek başıma Ukrayna’ya gidip alacağım. Başka çarem yok, eğer bana bir yerden destek gelmezse tek başıma gideceğim. Romanya’ya gidip sınırdan geçerek bir şekilde kızıma ulaşacağım, onu orada bırakamam. Yetkililer bana lütfen yardım etsin, kızımı buraya getirmek istiyorum. Tek isteğim bu, lütfen sesimi duyun ve yardım edin.”

‘Tek isteğim gelip almanız’

Annesine, video yollayan Anastasiia da şu anda Türkiye’de olmayı çok istediğini belirterek şöyle konuştu:

“Şu an sizin yanınızda olmayı çok isterdim. Buradaki durumlar çok zor, çok korkuyorum. Her an bir şey olacak diye ödüm kopuyor. Tek isteğim gelip beni buradan almanız. Buradan kurtulmak istiyorum. Lütfen gelip bana yardım edin. Burada market fiyatları dört katına çıktı, geceleri silah ve bomba sesleri duyuluyor. Gerçekten çok korkuyorum, anneannem çok yaşlı olduğu için maaşını alamıyor.”