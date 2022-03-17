Asgari ücrete zam gelebilir

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, asgari ücrete yılda iki kez zam yapılabileceğini söyledi.

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TV Net’e konuşan Özkan, mevzuat gereği asgari ücrete yılda bir kez zam yapıldığını ancak bunun Meclis’te değiştirilebileceğini ifade etti.

AKP’li yönetici, bunun ‘CHP’nin aklına gelmeyeceğini, kendi akıllarında olduğunu’ ifade ederek “Biz maliyetlere asgari ücretli vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız” dedi.

Asgari ücret bu yılın başında 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılmıştı. Ancak hızla yükselen enflasyon nedeniyle alım gücü sürekli geriliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen ocakta, temmuzdaki enflasyona bakılarak ‘gerekirse’ bir düzenleme olabileceğini söylemişti.