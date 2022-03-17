Britanya, tarihindeki en büyük krediyi Ankara-İzmir tren hattı için verecek

Britanya, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi (AİYHT) için 2,3 milyar dolar tutarında altyapı ihracat finansman kredisi vereceğini açıkladı.

Kredi altyapı alanında Britanya’nın şu ana kadar verdiği en büyük kredi olacak.

Britanya Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre ihracat kredi finansmanı kurumu UKEF, hızlı tren hattına 2,1 milyar avro (2,3 milyar dolar) kredi sağlayacak.

Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan “Türkiye, Britanya için hayati önem taşıyan bir ticaret ortağıdır. UKEF’in bugüne kadarki en büyük sivil altyapı anlaşmasının da aynı derecede sürdürülebilir olması bir o kadar uygundur” dedi.

Kredinin finansmanında Credit Suisse ve Standard Chartered Bank başta olmak üzere bankalar da rol alacak.

Maliye Bakanı Nureddin Nebati anlaşmanın yeşil kredi yapısına sahip olacağını belirtti.

Nebati “İngiltere hükümetiyle uzun süredir devam eden güçlü ilişkilerimiz ve işbirliğimiz açısından oldukça memnunuz ve işbirliğimizi gelecekte daha da güçlendirmeyi umuyoruz” dedi.

Açıklamaya göre projede Britanya üretilen yüz milyonlarca sterlin değerinde demiryolu sistemi, sinyalizasyon ve elektrifikasyon ekipmanı kullanılması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen projede, 503,3 kilometre uzunluğundaki ana hat Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Manisa ve İzmir il sınırlarından geçecek.

Proje tamamlandığında ayrıca Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Salihli, Turgutlu ve Manisa’da gar ve istasyonlar yer alacak.