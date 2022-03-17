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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 21 bin 354 vaka, 101 can kaybı


Türkiye’de son 24 saatte 21 bin 354 vaka, 101 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 319 bin 260 Covid-19 testi uygulandı.

İyileşenlerin sayısı ise 25 bin 619.

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