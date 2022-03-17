Son 24 saat: 21 bin 354 vaka, 101 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 21 bin 354 vaka, 101 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 319 bin 260 Covid-19 testi uygulandı.
İyileşenlerin sayısı ise 25 bin 619.
Yaramazlara biraz batar!
Muğla’nın Bodrum ilçesinde denize kaçak hafriyat döktüğü belirlenen Özbek İnşaat’a ceza kesildi, firmanın çalışma izni de iptal edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) uyarısına göre yarın sabahtan itibaren İstanbul’a kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
İstanbul’da özel halk otobüsleri, minibüs ve servisçiler, en az yüzde 50-60 zam talebinde bulunurken, isteklerinin karşılanmaması durumunda kontak kapatacaklarını bildirdi.
Merkez Bankası (MB) politika faizini beklentilere paralel yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), iktidarın TBMM’de komisyona getirdiği yeni sağlıkta şiddet yasasının ‘hayal kırıklığı’ olduğunu belirtti.