Otobüs, minibüs ve servisçilerin ortak talebi: Ya zam yapın ya çalışamayız

İstanbul’da özel halk otobüsleri, minibüs ve servisçiler, en az yüzde 50-60 zam talebinde bulunurken, isteklerinin karşılanmaması durumunda kontak kapatacaklarını bildirdi.

Yılbaşında tüm toplu ulaşım ücretleri yüzde 36, servis ücretleriyse yüzde 27 zamlanmıştı.

İstanbul Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Göksel Ovacık, kentte 3 bin 41 araçla 700 bin sefer yapıp 2 milyon yolcu taşıdıklarını belirterek yeni yıldaki zammı anımsattı.

O dönemki yakıt fiyatlarına göre zam oranının iyi olduğunu, ayda 90 bin liralık yakıt harcadıklarını belirten Ovacık, mazot fiyatının nerede duracağını bilemediklerini, bu nedenle yüzde 50-60 zam talep ettiklerini söyledi.

Oda başkanı, şu an 12 aracın yakıt alamaması nedeniyle çalışmadığını belirterek “Sağdan soldan borç alarak, kendi odamızdan destek vererek döndürmeye çalışıyoruz. Ancak bu durum çok zor, kısa sürede bu iş duracak” diye konuştu.

‘İndi-bindi 5 lira olsun’

İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Emin Alagöz, şu an kar amacıyla işi yapamadıklarını savunarak kullandıkları tüm ürünlere yüzde 100’ün üstünde zam geldiğini kaydetti.

Alagöz, şu an kendilerine yüzde 100’ün üzerinde zam verilse bile tatmin olmayacaklarını, ‘vatandaşın gözüyle de bakarak’ yüzde 50 istediklerini belirterek 3 lira 75 kuruş olan ‘indi-bindi’ ücretinin en az 5 lira olmasını talep etti.

Oda başkanı, “Zam talebi onaylanmazsa, yapacağımız tek şey araçları kapıya çekmek olacaktır” dedi.

İstanbul Servisçiler Birliği Başkanı Turgay Gül, kendilerinin yüzde 35 zam talep ettiğini, 312 lira olan 0-1 kilometre ücretinin 500 liraya çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Gül de “Zam onaylanmazsa bu iş yapılamayacak duruma gelecek” dedi.