Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 18 ve 19 Mart’ta uçuşlar azaltılacak

İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 18 Mart’ta 05:00 ile14:59 saatleri arasında yüzde 10, 19 Mart’ta ise tüm gün yüzde 20 oranında uçuş azaltma kararı alındı.

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Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin (MADKOM) toplantısının ardından Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), Sabiha Gökçen’deki uçuşlara ilişkin düzenlemeleri duyurdu.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 18 Mart’ta 05:00 ile 14:59 saatleri arasında yüzde 10, 19 Mart’ta tüm gün yüzde 20 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.”

Karar üzerine Türk Hava Yolları da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yarın planladığı 10 seferini iptal etti.