CHP’li belediyenin sattığı Albatros Parkı’nın imar planı bir kez daha iptal

CANAN COŞKUN

CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nin 2017’de 160 milyon liraya sattığı 30 bin metrekarelik Albatros Parkı’nı yapılaşmaya açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) imar planı İstanbul 9’uncu İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

İBB karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

Park şu an İBB’nin sahil yenileme çalışmasının depolama alanı olarak kullanılıyor. Parkla ilgili 2018’de Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın açtığı dava kapsamında da imar planları iptal edilmişti.

Parkta bulunan prefabrik yapının üzerinde Albatros Otoparkı yazıyor. (Fotoğraflar: İlker Kolukısa/Diken)

Ne olmuştu?

İstanbul 9’uncu İdare Mahkemesi’nde açılan davanın konusu 1975 yılında parkın kenarındaki kıyı kenar çizgisinin, sahil şeridinin yok edilmesi ve peşinden 1979’da hazırlanan ilk imar planının tahrif edilerek sonraki plan tadilatlarının ve değişikliklerinin tahrif edilen plan üzerinden yapılmasıyla ilgiliydi.

Park eskiden böyle görünüyordu. (Fotoğraf: Hürriyet)

‘İstenirse parkın tamamı turizm alanı olabilir’

Parka yönelik 1979 yılında hazırlanan ilk imar planında alanın turistik rekreasyon alanı, kısmen park alanı, kısmen yol ve otopark alanı fonksiyonları bulunuyordu. Bu fonksiyonlar 2000’deki imar planlarında da kaldı. Dava konusu 2004 tarihli üst ölçekli imar planında da ‘turistik tesis alanı’ fonksiyonu korundu ama kullanımı açıklayıcı plan hükmü yoktu ve yapılaşmaya içeriğinin nasıl olacağı belli değildi. Üstelik istendiği takdirde alanın tamamına turizm alanı yapılabileceği, sadece otel yapılması durumunda 1’inci ve 2’nci bodrum katlarının emsale dahil olmayacağı belirtilmişti.

Belediye AKP’li üyelerle anlaşmış

Büyükçekmece Belediyesi 2016’da parkın imar planlarını değiştirmişti ama değişiklik parkın imara açılmasına neden olacaktı. Teklifi CHP’li belediye getirmesine karşın CHP’li üç büyükşehir belediye meclisi üyesi itiraz etmişti. AKP Grup Başkanvekili Temel Başalan itirazları şaşkınlıkla karşılamış, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’le daha önce görüştüklerini, CHP’yle ortak hareket ederek talebin oy birliğiyle geçmesi konusunda istişare ettiklerini söylemişti.

AKP’nin İBB yönetimini kaybettiği 2019 seçimlerinden kısa bir süre önce başkan adayı olan Binali Yıldırım da “Orayı yedirmeyiz. Hiç heveslenmesinler. Burası millet bahçesi olacak” demişti.

Belediye ‘otel’ istiyor

Büyükçekmece Belediyesi 2020’de söz konusu alana yönelik yeni bir plan teklifi hazırladı. Buna göre, ilçede fazla yatak kapasiteli bir turizm tesisine ihtiyaç duyulmasından hareketle, parkın yüzde 30’u ticaret, yüzde 30’u turizm, yüzde 40’ı konut şeklinde planlandı. İBB de bu plandaki konut, ticaret ve turizm fonksiyonlarını değiştirerek ‘park alanı‘ olarak düzenledi, ancak üst ölçekli imar planlarında park hala ‘turizm tesis alanı‘ olarak geçiyordu.

Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda da söz konusu çelişkiler ortaya kondu.

Mahkeme: Belirsizlikler var, kamu yararı yok

Bilirkişi raporunu hükme esas alan İstanbul 9’uncu İdare Mahkemesi, 28 Ocak 2022 tarihli kararında, plan hükümlerinde yer alan ‘alanın istenirse tamamının turizm alanı yapılabileceği‘ ibaresinin belirsizliğe yol açtığını kaydetti. Belirsizliğin şehircilik ilke ve esaslarına aykırılık oluşturacağı belirtildi. Parka verilen fonksiyonların kullanım amacı itibariyle birbirinden farklı olduğunu kaydeden mahkeme, örneğin konut alanı olarak planlanan alanın cami, yol, okul gibi donatı alanı gerektirdiğini, turizm alanındaysa böyle bir ihtiyacın duyulmayacağını ifade etti. Söz konusu planlama belirsizliğinin ileride probleme yol açacağına işaret eden mahkeme, bu planın planlama ilke ve esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığına hükmetti.

2013’ten bu yana Büyükçekmece halkının eylemlerine rağmen Albatros Parkı’nda 2015 yılında bazı ağaçlar kesilmiş, parkı savunmak isteyen bazı eylemciler CHP’li belediye ve polisin şafak operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

Parkın 2017’de Suudi, Katar ve Yemenli bir fonla ortaklık kuran Demir İnşaat’a 160 milyon liraya satıldığı ortaya çıkmıştı.

İBB karara itiraz etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 9’uncu İdare Mahkemesi’nin kararına itiraz etti. Böylece dosya İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne taşındı. Albatros Parkı, şu anda İBB’nin sahil yenileme çalışmasının depolama alanı olarak kullanılıyor.

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