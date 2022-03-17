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Yaramazlara biraz batar!

Gülistan Doku’nun kaybolmasından sorumlu tutulan Zaynal Abakarov’a gözaltı


Tunceli’de 5 Ocak 2020’den itibaren kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasından sorumlu tutulan Zaynal Abakarov, Antalya’nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı.

Doku’nun ailesi ve yakınları kayboluşunun ikinci yıldönümünde Tunceli’de bir araya gelmişti. (Fotoğraf: AA)

Tunceli’de, kaldığı yurttan 5 Ocak 2020’de ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Doku’nun ailesi memleketleri Diyarbakır’dan Tunceli’ye giderek 6 Ocak’ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. Doku’yu arama çalışmaları 23 Kasım 2020’de sona erdirilmişti. Kasım 2020’de ayrıca, Doku’nun kaybolmasından sorumlu tutulan Rus uyruklu Zaynal Abakarov’un polis memuru üvey babası E.Y. hakkında, kamu görevlisi sıfatıyla elde ettiği bilgileri paylaşmaktan kamu davası açılmıştı. Abakarov ve genç kadının son görüştüğü diğer kişilerin bilgisine başvurulmuştu.


Tunceli başsavcılığı, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

AA’nın aktardığına göre soruşturma kapsamında, Doku’yla kaybolmadan önce son görüşen kişi olduğu belirtilen Zaynal Abakarov, başsavcılığın talimatıyla Antalya’nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Abakarov’un ifadesinin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Tunceli başsavcılığınca alınacağı öğrenildi.

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