Gülistan Doku’nun dosyasında önemli gelişme

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesinin avukatı Ali Çimen, başsavcılığın 81 ilin başsavcılık, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığına talimat yazısı göndererek o tarihten itibaren kimliği tespit edilemeyen kadın cesetlerinin araştırılmasını istediğini söyledi.

Çimen, “Bu şu anlamı ifade ediyor; Tunceli başsavcılığı da artık Gülistan’ın intihar etmediğini ve bunun bir insan öldürme şeklinde olabileceğini değerlendiriyor” dedi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Tunceli’de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020’de ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Doku’nun kaybolmasıyla ilgili Tunceli başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Doku’yu Uzunçayır Baraj Gölü’nde arama çalışmaları 23 Kasım 2020’de sona erdirilmişti. Kasım 2020’de ayrıca, Doku’nun kaybolmasından sorumlu tutulan Rus uyruklu Z.A.’nın polis memuru üvey babası E.Y. hakkında, kamu görevlisi sıfatıyla elde ettiği bilgileri paylaşmaktan kamu davası açılmıştı.

Çimen, başsavcılığın yazısında kadın cesetlerinin araştırılmasının yanı sıra bir müracaat ya da soruşturma kaydının olup olmadığı bilgisinin ivedilikle paylaşılmasını da talep edildiğini, bunun önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

‘Başından beri karada aranması gerektiğini söyledik’

Çimen şunları söyledi: “Biliyorsunuz Gülistan, Uzunçayır Baraj Gölü’nde aranıyordu ve burada intihar ettiği varsayılıyordu. Bunu ilk aşamadan beri hep eleştirmiştik. İnsan öldürme şeklinde düşünülmesi gerektiğini ve Gülistan’ın karada aranması gerektiğini belirtmiştik. Talimat yazısıyla ilk defa 5 Ocak 2020 gününden sonra talimat mahallinde buluntu kadın cesedi aranmaya başlandı. Bu şu anlamı ifade ediyor; Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı da artık Gülistan’ın intihar etmediğini ve bunun bir insan öldürme şeklinde olabileceğinin değerlendirilerek cumhuriyet başsavcılıklarına, il jandarma komutanlıklarına ve emniyet müdürlüklerine yazılar yazarak sahipsiz kadın buluntu cesedi var mı, yok mu, herhangi bir şikayet var mı, bunları araştırmaya başladı.”

Soruşturma dosyasının, 4 Ocak 2020 gecesi bir kişinin Doku’nun bir araca zorla bindirilmeye çalışıldığı yönünde yaptığı ihbarıyla açıldığını hatırlatan Çimen, yanlış bir tutanak yüzünden 300 gün boyunca baraj gölünde arandığını ifade ederek şöyle devam etti: “Bir gün sonrasında saat 12:21 sıralarında Gülistan’ın Sarı Saltuk Viyadüğü’nde telefonunun sinyal bilgileri kesilmişti. Viyadüğü gören Munzur Üniversitesi’nin güvenlik kameraları var. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saat 12:25 sıralarında suya düşen bir nesne olduğunu, bu nesnenin de Gülistan olabileceğini değerlendirmişti ve 300 gün boyunca Gülistan suda aranmıştı. O aşamada da söylemiştik, nesnenin o olmadığını. Daha sonra dosyamız ulusal kriminal büroya gitti.

‘İntihar tezi çökmüştü’

Büronun raporunda, saat 12:25 sıralarında tutulan tutanağın doğru olmadığı, suya düşenin bir nesne değil; atafaktın olduğu belirtilmişti. O dönemde aslında intihar tezi çökmüştü. Ulusal kriminal büroya sekiz dakikalık görüntü gönderilmiş ve iyileştirmişti. Bu iyileştirme olduktan sonra görüntülerin tamamının gönderilmesini ve iyileştirilmesini Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan talep ettik. Başsavcılık talebimizi kabul etti ancak görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderdi.”

Çimen, soruşturmanın devamı için taleplerini şöyle sıraladı: “Şüphelilerin materyalleri üzerinde yapılan incelemeler henüz tamamlanamadı. Cep telefonuna ilişkin denetime elverişli bir rapor henüz dosyamıza girmedi. Mağdur ile şüphelinin baz istasyonu verileri aynı saatte aynı baz istasyonunda verilmişti, bunun neden kaynaklı olduğunu, bunun ancak frekans uzmanı tarafından değerlendirilebileceğini belirtmiştik, buna ilişkin talepte bulunduk. Emniyet bir rapor hazırladı ama ilgisiz bir rapor geldi. Dosya frekans uzmanına verilmemişti ve yorumdan ibaret geldi. Buna da itiraz ettik. Bizim bekleyen taleplerimiz var; bugün Gülistan’ın 600’üncü günü ve günler artıyor, bininci, iki bininci günü kimse kaldıramaz. Aile adına Gülistan’ın dosyasının etkili bir şekilde yürütülmesini talep ediyoruz.”