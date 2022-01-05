İki yıldır haber alınamayan Gülistan Doku’nun annesi: Ağlıyorum Gülistan

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesi, iki yıldır kızlarının bulunması için umutla bekliyor.

Fotoğraflar: AA

Tunceli’de, kaldığı yurttan 5 Ocak 2020’de ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Doku’nun ailesi memleketleri Diyarbakır’dan Tunceli’ye giderek 6 Ocak’ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. Doku’yu arama çalışmaları 23 Kasım 2020’de sona erdirilmişti. Kasım 2020’de ayrıca, Doku’nun kaybolmasından sorumlu tutulan Rus uyruklu Z.A.’nın polis memuru üvey babası E.Y. hakkında, kamu görevlisi sıfatıyla elde ettiği bilgileri paylaşmaktan kamu davası açılmıştı.

Doku’nun kaybolmasıyla ilgili Tunceli başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

AA’nın haberine göre kızlarının akıbetini öğrenmek isteyen anne Bedriye, baba Halit ve abla Aygül Doku, Diyarbakır’dan Tunceli’ye gitti.

Doku ailesi, beraberindeki çeşitli siyesi parti ve sivil toplum kuruluşu mensuplarıyla Moğultay Mahallesi’ndeki Kışla Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Ellerinde dövizler taşıyan grup ağaçlara Doku’nun fotoğraflarını astı.

‘Hayat bize zindan oldu’

Anne Bedriye Doku, iki yıldır kızına dair bir ize rastlanmadığını belirterek, “Benim kızıma ne oldu, onun başına ne geldi? Ben bir anneyim, benim hakkımdır. İki senedir hayat bize zindan oldu. Ağlıyorum Gülistan, oturuyorum Gülistan, yemek yiyorum, yürüyorum Gülistan. Gülistan’ı taşa, demire, ağaca, toprağa, kuşa sordum. Kimse bana cevap vermiyor.”

Doku ailesi, açıklamanın ardından kızlarının en son görüldüğü sanılan, bu nedenle arama çalışmalarının yoğunlaştırıldığı Uzunçayır Baraj Gölü mevkisindeki Sarı Saltuk Viyadüğü’nü ziyaret etti.

Tunceli Valiliği önüne giden Doku ailesinden genç kızın ablası Aygül Doku, kız kardeşinin bulunmasını istediğini dile getirirken fenalık geçirdi.