Gülistan Doku’nun kaybolmasından sorumlu tutulan Z.A.’nın üvey babası hakkında yakalama kararı

Tunceli’de, 649 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasından sorumlu tutulan Rus uyruklu Z.A.’nın, polislikten ihraç edilen üvey babası E.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Arama çalışamlarını baraj göllüne yoğunlaşmıştı. Fotoğraf: DHA (arşiv)

Tunceli’de, kaldığı yurttan 5 Ocak 2020’de ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Doku’nun kaybolmasıyla ilgili Tunceli başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Doku’yu Uzunçayır Baraj Gölü’nde arama çalışmaları 23 Kasım 2020’de sona erdirilmişti. Kasım 2020’de ayrıca, Doku’nun kaybolmasından sorumlu tutulan Rus uyruklu Z.A.’nın polis memuru üvey babası E.Y. hakkında, kamu görevlisi sıfatıyla elde ettiği bilgileri paylaşmaktan kamu davası açılmıştı.

E.Y. hakkında Doku’ya ait bilgileri, intihar ettiği yönünde algı oluşturmak amacıyla sosyal medya üzerinden paylaştığı gerekçesiyle açılan davanın 4’üncü duruşması bugün görüldü. E.Y., 4’üncü kez duruşmaya mazeretsiz katılmazken, Doku’nun ablası Aygül Doku ve avukatları Fatma Kalsen ve Ali Çimen, mahkemede hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, nerede olduğu tespit edilemeyen sanık E.Y. hakkında CMK 199 maddesi gereğince savunma, şikayet ve delillerin tespiti amacıyla yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.