Bu kurda transfer zor: Süper Lig ekipleri 10 yılda bir Arsenal kadar transfer yapamadı

AKP hükümetinin son yıllarda kurdaki yükselişin önünü geçememesi Avrupa’nın beş büyük ligi ile Süper Lig arasındaki transfer bütçelerine de yansıyor.

Son 10 yılda Süper Lig’de transfere harcanan para İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal’inkinden düşük.

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2012’de 2 lira 30 kuruş olan avro kuru 2022 itibarıyla 16 liranın üstünde. Gelirini büyük oranda TL’den elde eden Türk kulüpleri transfer ücreti ve maaşlarıysa avroyla ödüyor.

Geçmiş yıllarda Avrupa kulüplerinin ödediği meblağlardan daha yüksek maaşlar vererek Süper Lig’e marka değeri yüksek oyuncu çekebilen ekiplerin bu şansı da artık pek kalmadı.

Doğrulukpayı’nın haberine göre Süper Lig’de son 10 yılda en fazla transfer harcaması yapan kulüpler sırasıyla Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir.

Bu süreçte Galatasaray transferlere 261,87 milyon avro, Fenerbahçe 251,82 milyon avro, Trabzonspor 151,85 milyon avro, Beşiktaş 123,67 milyon avro, Başakşehir ise 51,66 milyon avro harcamış.

Kulüplerin kazançlarıysa sırasıyla 137,38 milyon, 161,76 milyon, 96,85 milyon, 100,68 milyon ve 42,25 milyon avro.

Süper Lig kulüpleri arasında en çok zarar eden 124,5 milyon avroyla Galatasaray. 90 milyon avroyla Fenerbahçe ikinci.

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Premier Lig

Son 10 yılda İngiltere Premier Lig’de en çok para harcayan takım Manchester City.

1 milyar 67 milyon avro harcayan City’i, 1,58 milyarla Chelsea, 1,49 milyarla Manchester United, 1,08 milyarla Liverpol ve 1,08 milyar dolarla Arsenal takip ediyor. Transferde alınan ve satılan oyunculara ilişkin veriler kıyaslandığında söz konusu kulüplerin tamamı zararda.

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La Liga

İspanya’da son 10 yılda transfere en çok para harcayar kulüp Barcelona.

1,54 milyar avro harcayan Katalan ekibini 1,14 milyarla Atletico Madrid, 1,10 milyarla Real Madrid, 666 milyon avroyla Sevilla ve 569 milyon avroyla Sevilla izliyor. Söz konusu kulüpler içinde transferde kar etmeyi başaran tek ekip ise Sevilla. Endülüs ekibinin karı 12 milyon avro.

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Ligue 1

2011’de Katar sermayesine geçen PSG, Fransa’da son 10 yılda transfere en fazla para harcayan takım. Kulübün 1,46 milyar avroluk transfer harcaması, kendisinden sonraki dört kulübün harcamalarına neredeyse eşit.

Fransa’da ikincilik 383 milyon avroyla Olimpik Lyon’un. Marsilya’nın 371, Stade Rennais’ın 343, Lille’in 335 milyon avro harcaması var. Lyon ve Lille’in transferlerden karı 200 milyon avronun üzerinde, diğer ekiplerse zararda.

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Bundesliga

Almanya’da transfere en fazla para harcayan takım 799,30 milyon avroyla Bayern Münih.

Münih ekibini sırasıyla Borussia Dortmund (757 milyon), Wolfsburg (565 milyon), RB Leipzig (519 milyon) ve Bayer Leverkusen (510 milyon) izliyor.

Borussia Dortmund alım-satımdan 130 milyon avro para kazanırken diğer kulüpler zararda.

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Seri A

İtalya’da son 10 yılda transferin şampiyonu 1,59 milyar avroyla Juventus.

Siyah beyazlı kulübü 1,05 milyarla İnter, 1,04 milyarla Roma, 931 milyon avroyla Milan, 821 milyon avroyla Napoli takipte.

Söz konusu kulüpler arasında transferden kar edebilen bir ekip yok.