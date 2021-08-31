Futbol tarihinin en pahalı 10 transferi

Dünyada futbolcu transferi için 2011 başından 2020 sonuna kadar harcanan para tam 48,5 milyar dolar. FIFA raporuna göre bu miktar her yıl istikrarlı şekilde artmaya devam ediyor.

BloombergHT‘nin aktardığına göre bugüne kadar bonservisleri için en yüksek bedel ödenen 10 oyuncu ise şöyle:

Neymar – 222 milyon avro

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Brezilyalı yıldız oyuncu Neymar, 2017’de 25 yaşındayken İspanyol devi Barcelona’dan Fransız ekibi PSG’ye 222 milyon avroluk rekor transfer ücretiyle geçti.

Mbappe – 145 milyon avro

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2018 yılında henüz 19 yaşında olan Mbappe, Fransız ekibi Monaco’dan bir diğer Fransız ekibi olan PSG’ye 145 milyon avro karşılığında transfer oldu.

Coutinho – 135 milyon avro

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Coutinho, 2018 yılında 25 yaşındayken İngiliz devi Liverpool’dan 135 milyon avroluk bir bonservis bedeli karşılığında İsponyol devi Barcelona’ya transfer oldu.

Dembele – 135 milyon avro

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Ousmane Dembele 2017 yılında henüz 20 yaşında, Almanya’nın Borussia Dortmund ekibinden Katalan devi Barcelona’ya 135 milyon avroluk bir bonservis bedeli ile geçti.

Joao Felix – 127 milyon avro

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2019 yılında henüz 19 yaşında olan Joao Felix, Portekiz ekibi Benfica’dan İspanya’nın köklü kulübü Atletico Madrid’e 127 milyon avroluk bir bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

Griezmann – 120 milyon avro

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2019 yılında 28 yaşında olan Antoine Griezmann, İspanya’nın Atletico Madrid takımından bir diğer İspanyol devi Barcelona’ya 120 milyon avroluk bir transfer bedeli karşılığında geçti.

Grealish – 117,5 milyon avro

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Yaz transfer döneminde İngiliz devi Manchester City, Aston Villa’dan 25 yaşındaki yıldız Jack Grealish’i 117,5 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı.

Ronaldo – 117 milyon avro

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Cristiano Ronaldo, 2009 yılında henüz 24 yaşındayken İngiliz devi Manchester United’tan 94 milyon avroluk bir bonservis bedeli karşılığında İspanyol devi Real Madrid’e transfer olmuştu. Ronaldo 33 yaşındayken Real Madrid’den İtalyan ekibi Juventus’a ise 117 milyon avroluk bir bonservisle geçti. Ronaldo, yıldızının parladığı yer olan olan Manchester United’a ise 15 milyon avroluk bir bedel karşılığında geri döndü.

Lukaku – 115 milyon avro

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İngiliz devi Chelsea, İtalyan kulüp İnter’den 28 yaşındaki yıldız golcü Romelu Lukaku’yu 115 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı.

Hazard – 115 milyon avro

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2019 yılında 28 yaşında olan Eden Hazard, İngiliz ekibi Chelsea’den İspanyol devi Real Madrid’e 115 milyon avro karşılığında transfer oldu.