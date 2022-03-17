TTB: Fincancı’ya suç duyurusunun açıklanmasının amacı infaz

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Emniyet Genel Müdürlüğü’nün TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkındaki suç duyurusunu kamuoyuna isim belirterek duyurmasının amacının ‘hüküm kurup infaz etmek’ olduğunu kaydetti.

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Fincancı, ‘FETÖ’den yargılanan Erkam Tufan Aytav’ın YouTube’daki programına bağlanmış, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TTB’yi hedef alan sözlerine yanıt vermişti.

Emniyet’in açıklamasında Aytav’ın yargılandığı dava gerekçe gösterilerek Fincancı hakkında suç duyurusunda bulunulduğu yazılmıştı.

Fincancı, Twitter hesabı üzerinden NTV’nin suç duyurusuna ilişkin haberini alıntılayarak şunları demişti: “Hiçbir hak talebimizi görmeyen, TTB eylemleri yok gibi davranan ana (yandaş) akım, Youtube üzerinden katıldığım yayına nasıl suç oluştuğu belirsiz suç duyurusunu hemen görmüş. Aradınız da yanıt mı vermedik? Hangi gazeteci arasa konuşuruz. Ben sansürcü değilim, kendinize bakın!”

‘Suç olduğu iddia edilen eylem belli değil’

TTB’nin açıklamasında açıklamayla kastedilenin, ‘Fincancı nezdinde Türk Tabipleri Birliği’nin kamuoyu gözünde zayıflatılması, görev ve yetkilerini kullanırken çekingen davranması olduğu’ söylendi.

Suç duyurusundan ibaret açıklamanın, herhangi bir araştırma yapılmaksızın basın yayın kuruluşları tarafından haberleştirildiği hatırlatılarak “Açıklamada, suç duyurusunun nedeni, yani suç olduğu iddia edilen eylemin ne olduğu ve vasıflandırması yoktur” dendi.

TBB’nin yazılı açıklaması şöyle: “Kamuoyuna yapılan açıklamada, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın demeç verdiği kişi hakkında arama kararları bulunduğundan söz edilmekle birlikte, hakkında suç duyurusunda bulunulan Şebnem Korur Fincancı’nın eylemine dair bir açıklama da yoktur. Anlaşılan o ki suç duyurusunun konusu, yayındaki beyanlar değil, bu programa katılmış olmasıdır. Burada Basın Kanunu ve ilgili mevzuata göre yayın yoluyla işlenen suçlarda, suçun bizzat yayını oluşturan sözler ve görüşlere ilişkin olmasına dair genel kuralın dışına çıkıldığı anlaşılmaktadır.

Kamuoyuna yönelik, isim belirterek yapılan açıklama istisnai olmakla kalmayıp suç duyurusu yapıldığının duyurulması, adeta hüküm kurup infaz etmek amacını ortaya koymaktadır. Bu da Anayasa ile korunan lekelenmeme hakkının ihlali demektir. Bu nedenle hukuka aykırı eylemleri nedeniyle, mevzuat ile kendilerine verilen hakların korunmasına dair görevin eylemli olarak ihlali sonucunu doğuran bu açıklamadan kaynaklı tüm hak ihlallerinin giderilmesi için gereken her türlü adım atılacaktır.

…14-15 Mart 2022 tarihlerinde emeğimizin karşılığını almadaki kararlılığımızı, yakın tarihin en yoğun katılımlı “Büyük G(ö)REV”iyle, bizleri görmezden/duymazdan gelenlere bir kez daha gösterdik. Her türlü oyalama, kandırma, göz korkutma çabalarına karşı hekimlerimiz bir bütün olarak, emeğine ve geleceğine sahip çıkmayı G(ö)REV bilmiştir.”