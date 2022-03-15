Bahçeli, TTB yönetimine ‘kapıyı gösterdi’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği (TTB) eleştirirken, yurtdışına giden doktorları da hedef aldı.

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Meclis’teki grup toplantısında konuşan Bahçeli, ‘TTB’nin kara propagandanın nifak yuvası olarak her yalana ve iftiraya sarıldığının aleni şekilde ortada olduğunu’ savundu.

TTB’ye, “Bunlar Hipokrat yeminlerini çiğneyen yüz karalarıdır” diyen MHP lideri, ‘kalpleri vatan ve millet sevgisiyle çarpan hekimler’in hiçbir yere gitmesinin ya da gitmeye çalışmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Bahçeli şöyle devam etti: “TTB’ye bakarsak Türkiye sağlık sisteminde çoktan iflas bayrağını çekmiştir. Bu ülkeden gitmesi gereken birileri varsa TTB’nin yönetimine çöreklenmişlerdir. Gidişleri olsun da, dönüşleri olmasın. Bunların dışında yine gidenler olursa keyifleri bilir.”