Başhekim, grevdeki doktorların odasına girince…

Balıkesir Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muzaffer Şenveli ile grevdeki doktorlar arasında tartışma sosyal medyaya yansıdı.

Sağlıkta şiddet yasasının ve ücretlerinin düzenlenmesini talep eden doktorlar, hemşireler ve aile hekimleri, 14 Mart Tıp Bayramı’nda başlayarak üç gün boyunca acil sağlık hizmeti dışında grev kararı almıştı.

Şenveli grev yapan doktorların dinlenme odasına geldi ve acil vakaların alınmayarak evlerine gönderildiğini söyledi. Bunun üzerine görüntüleri kaydeden anestezi doktoru “Acil vakalar alınıyor elektif (acil olmayan) vakalar alınmıyor” dedi.

Şenveli de “Bir vakanın acil olup olmadığına sen karar veremezsin” yanıtını verdi. Odada bulunan bir başka anestezi doktoruysa “Ben acil olup olmadığına karar verebilirim” dedi.

Tartışmanın devamı şöyle:

Başhekimle beraber gelen hastane görevlisi: “Serviste bugün ameliyatı olan hastalar geri gönderilmiş. Hasta mağduriyeti yaşandığıyla ilgili bize şikayet geldi.”

Grevdeki doktor: “Hasta mağduriyetiyle ilgili hasta şikayette bulunabilir. Biz de gerekli cevabı yazarız. Ben mevcut odamdan çıkmıyorum.”

Şenveli: “Acil hekimin grevi olmaz. Acilin olmaz, yoğun bakımların olmaz.”