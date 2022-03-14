Tıp Bayramı’nda doktorlara polis müdahalesi

İstanbul’da Taksim meydanında 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle basın açıklaması yapmak isteyen İstanbul Tabip Odası yöneticilerine polis müdahale etti.

CANLI | 14 Mart Tıp Haftası Taksim Anıt Töreni https://t.co/0roKrE1GYF — İstanbul Tabip Odası (@istabip) March 14, 2022

Türkiye’de başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar uzun süredir gündemde.

TBMM’de geçen yıl kabul edilen yasa da sağlıkta şiddeti önlemeye yetmedi. Hemen her gün aciller, poliklinikler, aile sağlığı merkezlerinde hasta ve yakınları tarafından sağlık çalışanlarına şiddet uygulanıyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) şiddet ve şikayetler nedeniyle geçen sene 1200’den fazla doktorun yurt dışı başvuruları için TTB’den ‘iyi hal belgesi’ aldığını söylüyor.

Bu soruların ‘çözüm’ makamı olması gereken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa geçen hafta doktorları hedef alıp “Varsın giderlerse gitsinler. Biz de yeni yetişen hekimlerle, asistanlarla götürürüz” demişti.

Böyle bir ortamda 14 Mart Tıp Bayramı’nda grevde olan ve Taksim’de sorunlarını dile getirmek isteyen İstanbul Tabip Odası (İTO) yöneticilerine polis müdahale etti.

Taksim anıtının bulunduğu alana geçerek basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis ekipleri izin vermedi. Polis müdahalesinde 89 yaşındaki Op. Dr. Erdinç Köksal yere düştü.

Daha sonra polis ekipleriyle müzakerelerden sonuç çıkmayınca gruptakiler çelengi protesto amaçlı polis bariyeri önüne bıraktı.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu, her yıl olduğu gibi 14 Mart’ın anlamını ve taleplerini içeren açıklamalarını yapmak ve çelenk koymak için bir heyetle Taksim Meydanı’na geldiklerini söyledi.

Tıp bayramını 102 yıldır kutladıklarını belirten Küçükosmanoğlu, “Bize ‘Çelenk koymanızda bir sakınca yok ancak konuşmazsınız’ dendi. Biz konuşamadığımız yerde böyle bir tasarrufta bulunamayız. Ancak engellemelerle karşılaştığımız bu polis barikatı önüne çelenklerimizi bırakıyoruz. Tüm meslektaşlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Neşeyle bayram havasında kutlayacağımız 14 Martlarda buluşmak üzere” dedi.