Doktorlar hakkında ‘Giderlerse gitsinler’ diyen Erdoğan, çark etti

Doktorlar hakkındaki “Giderlerse gitsinler” sözünden çark eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarının mali haklarında iyileştirilmeye gidileceğini söyledi.

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Türkiye’de başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar uzun süredir gündemde.

TBMM’de geçen yıl kabul edilen yasa da sağlıkta şiddeti önlemeye yetmedi. Hemen her gün aciller, poliklinikler, aile sağlığı merkezlerinde hasta ve yakınları tarafından sağlık çalışanlarına şiddet uygulanıyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) şiddet ve şikayetler nedeniyle geçen sene 1200’den fazla doktorun yurt dışı başvuruları için TTB’den ‘iyi hal belgesi’ aldığını söylüyor.

Bu soruların ‘çözüm’ makamı olması gereken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa geçen hafta doktorları hedef alıp “Varsın giderlerse gitsinler. Biz de yeni yetişen hekimlerle, asistanlarla götürürüz” demişti.

14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde konuşan Erdoğan bu sefer de ‘çark etti’: ”Rabbim tüm hekimlerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun, yokluklarını göstermesin”.

Erdoğan, yurt dışına giden doktorlar hakkında, “Bu anlayışla hareket edenlerin çok uzak olmayan gelecekte istikametlerini yeniden ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymuyorum” dedi.

Erdoğan’ın zamlarla ilgili ‘müjde’ veremediği konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*(Sağlık çalışanlarına) görevleri sırasında ya da görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil edilecek.

*Sağlık çalışanlarının maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler getiriyoruz.

*Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirme, emekliliklerine de yansıyacak.

*Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordroyla ödenmesi temin edilecek.

*Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemeler artırılacak.

*Aile hekimlerinin temel ücretleri de artırılacak.

*Sağlık çalışanlarına muayene ve tedaviye ilişkin uygulamalar nedeniyle ceza soruşturması açılması kurul iznine bağlanacak.