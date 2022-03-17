Emniyet’ten TTB Başkanı Fincancı hakkında suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Fincancı, ‘FETÖ’ davasının firari sanıklarından Erkam Tufan Aytav’ın YouTube’daki programına bağlanmış, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TTB’yi hedef alan sözlerine yanıt vermişti.
Başkanlığın Twitter’dan paylaşılan açıklamasında şöyle dendi: “Terörle Mücadele Başkanlığımızca 15 Mart 2022 tarihinde Youtube kanalı üzerinden Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın, çok sayıda arama kaydı bulunan firari FETÖ mensubu Erkam Tufan Aytav’ın yayınladığı programa katılması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.”
Fincancı, Twitter hesabı üzerinden NTV’nin suç duyurusuna ilişkin haberini alıntılayarak: “Hiçbir hak talebimizi görmeyen, TTB eylemleri yok gibi davranan ana (yandaş) akım, Youtube üzerinden katıldığım yayına nasıl suç oluştuğu belirsiz suç duyurusunu hemen görmüş. Aradınız da yanıt mı vermedik? Hangi gazeteci arasa konuşuruz. Ben sansürcü değilim, kendinize bakın!”