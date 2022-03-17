İmamoğlu’ndan İstanbullulara çağrı: Yarın zorunluluk yoksa araç kullanmayın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın beklenen kar yağışı dolayısıyla İstanbullulardan toplu taşımayı kullanmalarını istedi.

İmamoğlu, kentte beklenen kar yağışı öncesinde Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) konuştu.

İBB başkanı şunları söyledi: “Yarın bütün İstanbullu hemşerilerime, azami sayıda toplu taşımayı kullanmalarını tavsiye ediyorum. Eğer zaruret yoksa araçlarıyla dışarı çıkmamalarını da öneriyorum. Yılın belki de son kar yağışını birlikte göreceğiz. Dolayısıyla bir günü daha, bir mesai gününde en tedbirli şekilde geçirmemiz gerçekten işlerimizi kolaylaştıracak.”

İstanbul’da yarın sabah itibarıyla kar yağışının etkisini göstermesini beklediklerini dile getiren İmamoğlu, şunları dedi: “Hem cuma günü trafiği, hem karla mücadelenin gerçekten kolay olmadığı bir kentte olduğumuzun hepimiz farkındayız. Yarınla başlayan kar yağışı cumartesi şiddetini artırarak devam edecek. Pazar günü de yine kar yağışı sürecek. Dolayısıyla bu hafta sonunu da sorunsuz geçirmek istiyoruz.”