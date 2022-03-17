‘Terör’den yargılanan gençlere içkili mekan yasağı

Mahkeme, ‘terör örgütüne üye olmak’tan yargılanan gençleri ‘alkollü içki satılan yerlere girmeme’ şartıyla serbest bıraktı.

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BirGün’den Bilal Çelik’in aktardığına göre Eskişehir başsavcılığının yürtüttüğü soruşturmada gözaltına alınan iki gencin davası Eskişehir 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nde görüldü.

Savcılık, S.Ç. ve D.K.’nin ‘Marksist Leninist Komünist Partili (MLKP) olduğu’ iddiasıyla ‘terör örgütü üyeliği’nden tutuklanmasını istedi.

Mahkeme suç teşkil edecek somut bir delil ve sanıkların kaçma veya delil karartma ihtimali bulunmadığına kanaat getirerek tutuklama talebini reddetti.

Tutuklamanın ‘orantılı bir tedbir olmayacağını’ belirten mahkeme iki gencin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kararla ikilinin içki satılan mekanlara girmesi de yasaklandı: “Alkollü içki, servis ve satışının yapıldığı bar, gece kulübü, eğlence mekanı, restoran gibi yerlere girişinin yasaklanması suretiyle adli kontrol altına alınmasına…”

Karara itiraz edilecek

Avukat Mert Yedek, şunları söyledi: “Soruşturmaya tam olarak nasıl etki edeceğini anlamlandıramadığımız alkollü mekânlara giriş yasağının dava konusu suçlamayla hiç bir alakasının olmadığı apaçık ortada. Yasaya aykırı bu kararın kaldırılması hukuk devletinin temel ilkeleri açısından da gereklilik arz etmektedir.”