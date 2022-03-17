Kılıçdaroğlu’ndan polislere söz: Erdoğan’ın imzaladığı ‘bölge sistemi’ni kaldıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polislerin ‘şark’ görev sürelerini düşüren ve atamalarda yeni düzenlemeleri içeren sistemi ‘iktidara gelir gelmez kaldıracaklarını’ söyledi.

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Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

Buna göre, polisler için illerin ve ilçelerin görev süreleri yeniden belirlendi. Kamuoyunda ‘şark’ (doğu) olarak bilinen 2’nci bölge illerindeki görev süreleri düşürüldü. Böylece, bu bölgelerde görev yapan 62 bin 630 Emniyet Genel Müdürlüğü personeli yeni sürelere tabi olacak.

Yeni mezunların ise ilk atama yerleri batı illeri olacak. Mesleğe önce batı illerinde başlayan personel, görevli olduğu ilin süresi bitmeden atamaya tabi olmayacak, görev süresini bitirmesinin ardından bu durumda olanlar 2’nci bölge illerine atanacak.

Birçok polis söz konusu düzenlemeye tepki göstermiş Twitter’da ‘#polisindeoyuvar’ etiketi gündem olmuştu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: “Erdoğan’ın imzaladığı ‘Bölge Sistemi’ tam bir garabettir. Saray, hayatı zorluklarla dolu olan Polisimize ‘Daha çok zorluğa katlanacaksın’ diyor. Emniyet teşkilatımızda gece gündüz emek veren kardeşlerimiz hiç merak etmesin, bu bozuk yönetmeliği iktidara gelir gelmez kaldıracağız!”