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Yaramazlara biraz batar!

Benzin ve motorinde üçüncü indirim


Benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorineyse 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi.

Fotoğraf: AA

Petroldeki düşüş benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Akaryakıta üst üste üçüncü günde de indirim geldi.


17 Mart itibariyle fiyatlar benzinde 62 kuruş, motorinde 1 lira 1 kuruş indirildi. Yeni fiyatlardan satış gece yarısından itibaren başladı.

İndirim sonrası benzinin litresi ortalama 18 lira 8 kuruş, motorinin litresi 18 lira 69 kuruş oldu.

Önceki gün de fiyatlar benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirilmişti.

Benzin ve motorinde indirim

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