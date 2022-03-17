Benzin ve motorinde üçüncü indirim

Benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorineyse 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi.
Petroldeki düşüş benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Akaryakıta üst üste üçüncü günde de indirim geldi.
17 Mart itibariyle fiyatlar benzinde 62 kuruş, motorinde 1 lira 1 kuruş indirildi. Yeni fiyatlardan satış gece yarısından itibaren başladı.
İndirim sonrası benzinin litresi ortalama 18 lira 8 kuruş, motorinin litresi 18 lira 69 kuruş oldu.
Önceki gün de fiyatlar benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirilmişti.