Bodrum’da denize 400 kamyon hafriyat döken Özbek İnşaat’ın izni iptal edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde denize kaçak hafriyat döktüğü belirlenen Özbek İnşaat’a ceza kesildi, firmanın çalışma izni de iptal edildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Küçükbük Mahallesi Kızılburun mevkisindeki özel bir inşaat firmasınca denize ve kıyısına kaçak dolgu yapıldığı ihbarını alan Bodrum Belediyesi Zabıtası ve Belediye Çevre Denetim Birimi ekipleri bahse konu adrese gitti. Alandaki incelemede denize kaçak hafriyat döküldüğü belirlendi. Çalışma, belediye zabıta ekiplerinin müdahalesiyle durduruldu. Firmaya para cezası kesilirken, alan eski haline dönüştürülene kadar firmanın çalışma izinleri de iptal edildi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürü Deniz Özyıldız şu ana kadar bölgeye yaklaşık 400 kamyon hafriyatın döküldüğünü belirlediklerini kaydetti.

Fotoğraf: Instagram

Özbek İnşaat

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuyla ilgili Instagram hesabından fotoğraflarla birlikte yayımladığı açıklamada şunları kaydetti: “Belediye başkanı olduğum günden beri kanun dışı yapılaşmaya asla izin vermeyeceğimizi sürekli söylememize rağmen, kendilerini kanunlardan, para kazanmak için geldikleri kentin halkından ve belediyesinden daha güçlü görenler, inşaatlarının kapısında mührümüzü görmeye devam ediyorlar, edecekler. Son olarak dün, Gündoğan Kızılburun’daki inşaatlarının hafriyat çalışmalarından çıkan molozları denizimize dökecek kadar gözleri dönmüş olan Özbek İnşaat adlı müteahhitlik şirketine ve Özbekhan İnşaat adlı mal sahibine Bodrum’un dağ başı olmadığını gösterdik ve tahrip ettikleri doğal alanı eski haline dönüştürene kadar, çalışma izinlerini de iptal ederek şantiyelerini mühürledik. Kanunları ve Bodrumluları yok sayanlara, kanunların da Bodrumluların da var olduğunu ispat etmeye devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”