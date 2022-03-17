Putin, ‘bilge’ olduğu için kendisine ‘Savaş suçlusu’ diyen Biden’a yanıt vermemiş

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna’yı işgal eden Rusya’nın devlet başkanı Vladimir Putin’in, ‘bilge, kültürlü bir uluslararası şahsiyet’ olduğu için kendisini ‘savaş suçlusu’ olarak nitelendiren ABD Başkanı Joe Biden’a yanıt vermediğini söyledi.

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Biden’ın açıklamalarını ‘kabul edilemez ve affedilemez bulduklarını’ vurgulayan Peskov, Putin’in ABD başkanına neden yanıt vermediğine yönelik bir soruya, “Başkanımız son derece bilge, ileri görüşlü ve kültürlü bir uluslararası şahsiyettir” diyerek karşılık verdi.

Peskov, ABD’nin dünya çapında çeşitli ülkeleri bombaladığını hatırlatarak, şunları söyledi: “ABD, zaten mağlup olmuş bir ülkeye, Hiroşima ve Nagazaki’ye hiçbir mantığı olmadan nükleer bombalar attı. Dünya çapında yıllardır insanları bombalayan bir ülkenin lideri bunu söyleyemez.”

Biden, dün, Beyaz Saray’da bir gazetecinin, “Gördüğümüz onca şeyden sonra Putin’i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız” sorusu üzerine, “Hayır” yanıtını vererek salondan ayrılmış, daha sonra salona geri dönerek Putin için “O bir savaş suçlusu” ifadelerini kullanmıştı.