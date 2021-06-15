Akşam Postası / 15 Haziran 2021

Bütçe mayısta 13,4 milyar lira açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi mayıs ayında 13,4 milyar lira açık verdi. Ocak-mayıs dönemindeki toplam bütçe açığı ise 7,5 milyar lirayı buldu.
Erdoğan-Biden görüşmesi beklentiyi karşılamadı; dolar/TL 8.5’in üstünde
Yabancı yatırımcı Borsa İstanbul’a ‘yabancı’ kalmaya devam ediyor
DİSK: Açlık sınırı 2 bin 822’ye, yoksulluk sınırı 9 bin 762’ye yükseldi
3’üncü doz için plan belli oldu
Kayıtlı tüm çalışanlar için aşı randevularının başlamasından sonra mevcut iki dozluk aşıları takviye edecek ‘hatırlatma dozu’ için de planlamalar başladı. Üçüncü dozun hangi aşıyla yapılacağına denemelerden sonra karar verilecek.
‘Çarklar dönecek’: Organize sanayi bölgelerinde işyerinde aşı
5,5 ayda sekiz ferdini ‘corona’ nedeniyle kaybeden aileye aşı önceliği tanındı
Halk sağlığı uzmanı: Hindistan, Delta varyantı için geç kaldı
Makas açılıyor: Gelir dağılımında 11 yılın en kötü seviyesi
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2020 yılına ilişkin ‘Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’ sonuçlarına göre gelir dağılımındaki fark 2009’dan beri en kötü seviyeye ulaştı. Zenginlerin gelir artışı yaşadığı periyotta yoksulların geliri daha da azaldı.
Kılıçdaroğlu: 10 milyon avro kimin için istendi?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV programcısı Veyis Ateş’in bir işadamından istediği öne sürülen paranın Ankara’da kime verileceğini sordu.
Kılıçdaroğlu, Ergene’nin kirli suyunu grup toplantısına taşıdı: İçin içebiliyorsanız
‘Müsilaj’ analizi sonrası bakanlık: Balıklar temiz
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi’ndeki deniz salyasının (müsilaj) balık ve midyeye olumsuz etkisinin görülmediğini bildirdi.
‘Sedat Peker’ operasyonu: Gözaltına alınan 25 kişiden ikisi tutuklandı
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Afyonkarahisar merkezli dört ilde iki operasyonda 25 şüpheli yakalandı. İki kişi mahkemece tutuklanırken, beşi Bursa’ya gönderildi, 18’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
‘Kobani davası’: Ayhan Bilgen dahil dört kişiye tahliye
İYİ Parti’li başkana silahlı saldırıda bir gözaltı daha
‘FETÖ’den yargılanan Uğurluel’e altı yıl üç ay hapis
‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla yargılanan tarihçi-yazar Talha Uğurluel’e altı yıl üç ay hapis cezası verildi.
Macaristan’da LGBTİ+ bireyleri ‘düşmanlaştıran’ yasa teklifi kabul edildi
Macaristan’da Başbakan Viktor Orban’ın partisi Fidesz’in, LGBTİ+ gençlerin haklarını ve onları koruyan yasaları ciddi anlamda kısıtlayan yasa teklifi kabul edildi.
Taşın üzerine, ‘Tecavüz ediliyorum’ yazmıştı: 12 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunan kişi gözaltında
Antalya’da, taşın üzerine, “Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin” yazan kız çocuğunun, A.K. olduğu belirlendi. A.K.’ya, komşuları H.E.’nin (55) uzun süredir cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. H.E. gözaltına alındı.
Silahla vurularak gasp edilen holding yöneticisi hastanede hayatını kaybetti
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, içinde para bulunan çantayı taşırken silahla vurularak gasp edilen holding yöneticisi kadın yaşamını yitirdi.
Kıymet teyze, kepçenin önünde direnmişti: Çocuk parkı için çalışma başladı
Edirne’de 82 yaşında Kıymet Peker’in çocukların oyun alanına inşaat yapılmasını engellemek için kepçenin önünde direndiği arsa, yedi yıllık yargı sürecinin ardından nihayet parka çevriliyor.
Metropolis Antik Kenti’nde 1800 yıllık kadın heykeli bulundu
İzmir’in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait 1800 yıllık, başsız kadın heykeli bulundu.
Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan kişi hayatını kaybetti
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde ayakkabı giyerken belindeki ruhsatlı tabancası ateş alan kişi hayatını kaybetti.
ABD 100’den fazla ülkeden köpek ithalatını yasakladı
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), kuduz endişesi nedeniyle 113 ülkeden köpek ithalatını bir yıl süreyle yasakladığını duyurdu. Yasak 14 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.
Amanpour, yumurtalık kanseri olduğunu açıkladı kadınları uyardı: Kontrollerinizi aksatmayın
CNN International’da çalışan deneyimli gazeteci Christiane Amanpour (63), yumurtalık kanseri olduğunu açıkladı.
Porno oyuncusu, ‘seks ticaretine zorlamak’tan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
ABD’nin California eyaletinde porno oyuncusu Ruben Andre Garcia (31), kadınları kandırıp porno filmlerde oynamaya ve seks ticaretine zorladığı gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Çalışanlarını ‘gözetleyen’ Ikea Fransa’ya 1 milyon avro ceza
Fransa’da mahkeme, merkezi İsveç’teki mobilya firması Ikea’nın bu ülkedeki koluna, çalışanların ‘yasadışı yöntemle gözetlendiği’ gerekçesiyle 1 milyon avro (10,39 milyon lira) ceza verdi.
Hindistan’da bir kadını zorla soyup yürüten altı kişi tutuklandı
Hindistan’da ‘terk ettiği eşine dönen’ kadını ‘cezalandırmak’ için onu soyarak köy meydanında yürüten altı kişi tutuklandı.
Marketteki müşteri, maske konusunda kendisini uyaran kasiyeri vurarak öldürdü
ABD’nin Georgia eyaletinde, bir müşteriyi maske takması konusunda uyaran kasiyer silahla vuruldu; kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.