Akşam Postası / 15 Haziran 2021

Bütçe mayısta 13,4 milyar lira açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi mayıs ayında 13,4 milyar lira açık verdi. Ocak-mayıs dönemindeki toplam bütçe açığı ise 7,5 milyar lirayı buldu.

3’üncü doz için plan belli oldu

Kayıtlı tüm çalışanlar için aşı randevularının başlamasından sonra mevcut iki dozluk aşıları takviye edecek ‘hatırlatma dozu’ için de planlamalar başladı. Üçüncü dozun hangi aşıyla yapılacağına denemelerden sonra karar verilecek.

Makas açılıyor: Gelir dağılımında 11 yılın en kötü seviyesi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2020 yılına ilişkin ‘Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’ sonuçlarına göre gelir dağılımındaki fark 2009’dan beri en kötü seviyeye ulaştı. Zenginlerin gelir artışı yaşadığı periyotta yoksulların geliri daha da azaldı.

Kılıçdaroğlu: 10 milyon avro kimin için istendi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV programcısı Veyis Ateş’in bir işadamından istediği öne sürülen paranın Ankara’da kime verileceğini sordu.

‘Müsilaj’ analizi sonrası bakanlık: Balıklar temiz

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi’ndeki deniz salyasının (müsilaj) balık ve midyeye olumsuz etkisinin görülmediğini bildirdi.

‘Sedat Peker’ operasyonu: Gözaltına alınan 25 kişiden ikisi tutuklandı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Afyonkarahisar merkezli dört ilde iki operasyonda 25 şüpheli yakalandı. İki kişi mahkemece tutuklanırken, beşi Bursa’ya gönderildi, 18’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘FETÖ’den yargılanan Uğurluel’e altı yıl üç ay hapis

‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla yargılanan tarihçi-yazar Talha Uğurluel’e altı yıl üç ay hapis cezası verildi.

Macaristan’da LGBTİ+ bireyleri ‘düşmanlaştıran’ yasa teklifi kabul edildi

Macaristan’da Başbakan Viktor Orban’ın partisi Fidesz’in, LGBTİ+ gençlerin haklarını ve onları koruyan yasaları ciddi anlamda kısıtlayan yasa teklifi kabul edildi.

Taşın üzerine, ‘Tecavüz ediliyorum’ yazmıştı: 12 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunan kişi gözaltında

Fotoğraf: DHA

Antalya’da, taşın üzerine, “Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin” yazan kız çocuğunun, A.K. olduğu belirlendi. A.K.’ya, komşuları H.E.’nin (55) uzun süredir cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. H.E. gözaltına alındı.

Silahla vurularak gasp edilen holding yöneticisi hastanede hayatını kaybetti

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, içinde para bulunan çantayı taşırken silahla vurularak gasp edilen holding yöneticisi kadın yaşamını yitirdi.

Kıymet teyze, kepçenin önünde direnmişti: Çocuk parkı için çalışma başladı

Fotoğraf: DHA

Edirne’de 82 yaşında Kıymet Peker’in çocukların oyun alanına inşaat yapılmasını engellemek için kepçenin önünde direndiği arsa, yedi yıllık yargı sürecinin ardından nihayet parka çevriliyor.

Metropolis Antik Kenti’nde 1800 yıllık kadın heykeli bulundu

Fotoğraf: DHA

İzmir’in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait 1800 yıllık, başsız kadın heykeli bulundu.

Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan kişi hayatını kaybetti

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde ayakkabı giyerken belindeki ruhsatlı tabancası ateş alan kişi hayatını kaybetti.

ABD 100’den fazla ülkeden köpek ithalatını yasakladı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), kuduz endişesi nedeniyle 113 ülkeden köpek ithalatını bir yıl süreyle yasakladığını duyurdu. Yasak 14 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

Amanpour, yumurtalık kanseri olduğunu açıkladı kadınları uyardı: Kontrollerinizi aksatmayın

CNN International’da çalışan deneyimli gazeteci Christiane Amanpour (63), yumurtalık kanseri olduğunu açıkladı.

Porno oyuncusu, ‘seks ticaretine zorlamak’tan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

ABD’nin California eyaletinde porno oyuncusu Ruben Andre Garcia (31), kadınları kandırıp porno filmlerde oynamaya ve seks ticaretine zorladığı gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çalışanlarını ‘gözetleyen’ Ikea Fransa’ya 1 milyon avro ceza

Fransa’da mahkeme, merkezi İsveç’teki mobilya firması Ikea’nın bu ülkedeki koluna, çalışanların ‘yasadışı yöntemle gözetlendiği’ gerekçesiyle 1 milyon avro (10,39 milyon lira) ceza verdi.

Hindistan’da bir kadını zorla soyup yürüten altı kişi tutuklandı

Hindistan’da ‘terk ettiği eşine dönen’ kadını ‘cezalandırmak’ için onu soyarak köy meydanında yürüten altı kişi tutuklandı.

Marketteki müşteri, maske konusunda kendisini uyaran kasiyeri vurarak öldürdü

ABD’nin Georgia eyaletinde, bir müşteriyi maske takması konusunda uyaran kasiyer silahla vuruldu; kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.