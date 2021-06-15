Yabancı yatırımcı Borsa İstanbul’a ‘yabancı’ kalmaya devam ediyor

Borsa İstanbul’da, yabancı yatırımcı takas oranı hala tarihin en düşük seviyelerinde. Yabancılar özellikle siyasi ve ekonomik gelişmelere paralel olarak Türk varlıklarına yönelik mesafeli duruşunu sürdürüyor.

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Borsa İstanbul’da yabancı takas oranı yeniden yüzde 42 seviyesinin altına geriledi. Bu oran 2020 başında yüzde 60 seviyesindeydi. 10 yıllık ortalaması ise yüzde 65’te. Yabancı yatırımcıların pozisyonlarının endeksten çıkış yönünde devam etmesi güven ortamının hala sağlanamadığının büyük bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Yılbaşından bu yana Borsa İstanbul’dan yabancı çıkışı ise 1,7 milyar dolara ulaşmış durumda. Sadece mart ayında çıkan para 881 milyon dolar. 2020 yılında ise yabancının toplam çıkışı 4,3 milyar dolar seviyesindeydi.

Yabancıların dolar bazında çok ucuz seviyelerdeki Türk hisselerine yönelik mesafeli duruşunun arkasında ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’na sık sık yaptığı müdahaleler, TL’deki aşırı değer kaybı ve siyasi belirsizlik gibi faktörler yatıyor. Erdoğan’ın son olarak Naci Ağbal’ı 20 Mart’ta gece yarısı koltuğundan almasının akabinde Borsa İstanbul’daki yabancı oranı yüzde 42’li seviyelere kadar düşmüş ve bu da bir rekor olarak kayıtlara geçmişti.