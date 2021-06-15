Makas açılıyor: Gelir dağılımında 11 yılın en kötü seviyesi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2020 yılına ilişkin ‘Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’ sonuçlarına göre gelir dağılımındaki fark 2009’dan beri en kötü seviyeye ulaştı. Zenginlerin gelir artışı yaşadığı periyotta yoksulların geliri daha da azaldı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de en yüksek gelirli yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 1,2 puan artarak yüzde 47,5’e yükseldi. En düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay ise 0,3 puan azalarak yüzde 5,9’a düştü.

Gelir dağılımındaki bozulmayı gösteren ‘Gini katsayısı‘ bir önceki yıla göre 0,015 puan artış ile 0,410 olarak tahmin edildi. Böylelikle 11 yıldan bu yana en olumsuz sonuç ortaya çıkmış oldu. Bu katsayı sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça bozulmayı ifade ediyor.

Araştırmadaki kriterlere göre belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı 2020 yılında 0,6 puan artarak yüzde 15 oldu.