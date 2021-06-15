Porno oyuncusu, ‘seks ticaretine zorlamak’tan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

ABD’nin California eyaletinde porno oyuncusu Ruben Andre Garcia (31), kadınları kandırıp porno filmlerde oynamaya ve seks ticaretine zorladığı gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Cebir, baskı ve aldatma yoluyla kadınları seks ticaretinde bulunmaya zorladığı yönündeki suçlamaları geçen aralık ayında kabul eden Garcia, porno içerikli yayın yapan Pornhub sitesinin ortak kanalları GirlsDoPorn.com ve GirlsDoToys.com için 2013 ila 2017 yıllarında oyunculuğun yanı sıra ‘oyuncu işe alımı’ da yaptığını açıklamıştı.

Garcia hakkındaki iddianamede kadınları tehdit edip aldatmakla suçlanmış, ‘işi kabul etmekte’ kararsız kalan kadınlara yalan söylemesi için diğer bazı kadınlara ödeme yaptığı, video kayıtlarının ABD’de gösterilmeyeceği, yalnızca başka ülkelerdeki özel DVD koleksiyonlarında yer alacağı yönünde yalan söylediği belirtilmişti. Ancak savcılar videoların internette kullanmak üzere çekildiğini, fotoğrafları internette yayınlandıktan sonra pek çok kadının kötü sonuçlarla karşılaştığı, tehdit edilip zorbalığa maruz kaldığını kaydetmişti.

Davaya bakan hakim Janis Sammartino, Garcia’nın şüpheye yer bırakmayacak şekilde bu düzenin liderlerinden biri olduğunu belirterek, kurbanların ‘tek kullanımlık mal’ gibi muamele gördüğünü ifade etti. Sammartino, savcıların 12 yıl yedi aylık hapis talebinin de üstüne çıkarak Garcia’yı 20 yıla mahkum etti.

Savunma avukatı Jan Ronis, müvekkilinin mahkemeden özür dilediğini, ‘ahlak pusulasını nasıl kaybettiğini bilmediğini’ söyledi. Davanın #MeToo hareketinin ‘uzun bir gölgesi’ olduğunu savunarak, bu davaların ciddiye alınmadığı dönemlerin çok geride kaldığının ortaya çıktığını ifade etti.

Hollywood ünlülerinin, yapımcı Harvey Weinstein’a yönelik cinsel taciz suçlamalarının ardından, milyonlarca kadının sosyal paylaşım sitelerinde #MeToo (#BenDe) etiketiyle cinsel taciz hikayelerini paylaşması giderek büyüyerek bir harekete dönüşmüştü.