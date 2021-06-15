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Yaramazlara biraz batar!

Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan kişi hayatını kaybetti

 Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde ayakkabı giyerken belindeki ruhsatlı tabancası ateş alan kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre Konaklar Mahallesi’nde eşiyle kayınpederi Naci Aydın’ı ziyarete giden Tanju Şenlioğlu’nun (31) dönüşte ayakkabılarını giymek için eğildiği sırada ruhsatlı tabancası kazara ateş aldı.


Şenlioğlu’nun vurulduğunu gören ailesinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Şenlioğlu, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken yolda öldü.

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