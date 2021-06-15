Silahla vurularak gasp edilen holding yöneticisi hastanede hayatını kaybetti

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, içinde para bulunan çantayı taşırken silahla vurularak gasp edilen holding yöneticisi kadın yaşamını yitirdi.
AA’nın haberine göre Küçükbakkalköy Başar Sokak’taki bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden 41 yaşındaki S.K.’ya, işyerinden çıktığı sırada ateş açıldı.
Başından vurulan S.K. ağır yaralanırken ona ateş edenler çantayı alarak kaçtı.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan S.K. hayatını kaybetti.
Eski kocası ölü bulundu
S.K.’nın eski kocası da oturduğu rezidansın bahçesinde ölü bulundu. Küçükbakkalköy Mahallesi’ndeki bir rezidanstan bahçeye bir kişinin düştüğünün bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin, sabah saatlerinde silahla vurularak gasbedilen S. K.’nın eski eşi S. A. olduğu belirlendi. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayla ilgili çalışma başlattı.
Süleyman A.’nın evinde inceleme yapan ekiplerin bir miktar para buldukları belirtildi.