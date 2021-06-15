Peker’den Soylu’ya: İş Bankası’na yerleştirdiğin diğer üç kişiyi de biliyorum

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslendi: “İş Bankası’na soktuğun tek eleman koruma müdürün Ekrem değil. Diğer üç kişiyi de biliyorum.”

Yurt dışında bulunan Peker, örgütüne operasyon düzenlenip evinin basılmasının ardından özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef aldığı videolar çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı. Peker aynı zamanda Twitter’ı da etkin biçimde kullanıyor ve hemen her gün tweet atıyor.

Organize suç örgütü lideri bugünkü paylaşımında ‘Paramount Hotel’e ‘çökme ekibi’nin içinde olan Soylu’nun koruma müdürü Ekrem Güler’in bankada ‘ne işi olduğunu’ sorgulamıştı.’

Peker, son tweetlerinde Afyonkarahisar merkezli dört ilde yakalanan 25 şüpheliye de atıfta bulunarak Soylu’ya şunları söyledi: “Benim adamım diye tanımadığım 25 tane adamı almışsın. Sen vallahi delisin. Böyle devam edersen doktorun olarak sana antidepresan yazacağım. Hiç Allah’tan korkmuyor musun? Benim umrumda değil ama o insanlara günah değil mi? Lan hiçbirini tanımıyorum.”

2-süslü sülüman, alınan adamların 23 tanesi serbest kalmış, ikisi tutuklanmış. Haksız yere gözaltına aldırdığın bu insanların aileleri beddua ediyor, ve o beddualar direk Yüce ALLAH’a ulaşıyor. Yenileceksiniz, çünkü yaptıklarınız artık GAYRETULLAH’a dokundu. — Sedat Peker (@sedat_peker) June 15, 2021