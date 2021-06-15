Peker, ‘CHP yetkilileri’ne seslendi: İş Bankası’ndaki usulsüzlüğü araştırın

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, ‘CHP yetkilileri’ne seslenerek, İş Bankası’yla ilgili bir dizi usulsüzlük iddiaları dile getirdi.

Yurt dışında bulunan Peker, örgütüne operasyon düzenlenip evinin basılmasının ardından özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef aldığı videolar çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı. Peker aynı zamanda Twitter’ı da etkin biçimde kullanıyor ve hemen her gün tweet atıyor.

Twitter paylaşımında, “CHP yetkilileri, siz İş Bankası’nın yasal hissedarı değil misiniz” diye yazan organize suç örgütü lideri ‘Paramount Hotel’e ‘çökme ekibi’nin içinde olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun koruma müdürü Ekrem Güler’in bankada ‘ne işi olduğunu’ sorguladı.’

2-CHP yetkilileri, aynı zamanda Silivri Emniyet Müdürü’nün intiharından da sorumlu olan bu şahıs İş Bankası yönetim kurulunun baş danışmanlığını yapıyor. — Sedat Peker (@sedat_peker) June 15, 2021

4-CHP yetkilileri, vatandaşlarımız şöyle düşünmez mi, ana muhalefet partisi ortağı olduğu bankadaki bu usulsüzlüğe ses çıkarmazken, bütün ülkedeki sorunlara karşı nasıl bir çözüm önerebilir? — Sedat Peker (@sedat_peker) June 15, 2021

6-CHP yetkilileri, aldıkları kredileri ödeyemedikleri için bankaya kalan ya da ihale yoluyla satışa çıkarılacak otellerin ve büyük mülklerin üstüne kanuni görüntü altında çökmek için bu şahsın özel olarak oraya monte edildiğini görmüyor musunuz? — Sedat Peker (@sedat_peker) June 15, 2021

‘Zor durumda bırakmak için değil’

Peker daha sonra bir tweet dizisi daha paylaşarak 40 yaşından küçüklere seslendi: “CHP ile ilgili yaptığım paylaşımın amacı, CHP’yi zor durumda bırakmak değildir.”

1-40 yaşından küçük kardeşlerim, CHP ile ilgili yaptığım paylaşımın amacı, CHP’yi zor durumda bırakmak değildir. Sizle yaptığımız anlaşmaya sadık kalarak yolsuzluk işlerindeki doğru soruyu sorabilme ve de cevabında ısrarcı olabilmeyi size örneklendirmek içindir. — Sedat Peker (@sedat_peker) June 15, 2021

Peker ne demişti?

Peker, 9’uncu videosunda şunları söylemişti: “Bodrum’da Paramount Otel var. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz… Bu arkadaş Türkiye’de de aranıyor ABD’de de aranıyor… Otelinde kimler var? Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Esat Toklu, Ankara… Bu abi o kadar rahat ki kaç milyonluk arabayla işe gidip geliyor… Artık sınırları aşmışlar, güç zehirlenmesi böyle bir şey… Çünkü her yer onlarda… Yapılanmayı biliyor… E Tayyip abi niye alamıyor bunu… Başka? Koruma Daire Başkanı Ekrem Güler… Veysi Ateş… Tatil ekibi bu… Bir de Muğla emniyet müdürü… Marina Yalıkavak vardı ya el konulan… Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Sizin maaşınız kaç para? Hani fatura? Bu bile suç… Daha da çıkacak… Veysi… Senin kayıtlar da çıkacak… Bu Rasim Ozan Kütahyalı var ya, o da bizim Paramount Otel’in ekipten…”