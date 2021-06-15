Kılıçdaroğlu, Ergene’nin kirli suyunu grup toplantısına taşıdı: İçin içebiliyorsanız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ergene Nehri’nin kaynağından alınan temiz suyu ve denize döküldüğü yerdeki kirletilmiş suyu göstererek, “Meydanlarda toplantı yapıyorlar, ‘Ergene’nin suyu içilecek hale geldi’ diye. Buyurun beyler için içebiliyorsanız” dedi.

Partisinin grup toplantısında Ergene’deki kirliliği ele alan CHP lideri, “Bu suyu bu halden bu hale kimler getirdi? Bunun sorumlusu kim? Kim bu ülkeyi yönetiyor? Bu ülkeyi yöneteneler nerede” diye sordu.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “2002’de Ergene Nehri’ndeki kirlilik için oy birliğiyle araştırma komisyonu kuruldu. 2003’te rapor bitti, genel kurulda okundu, ‘Gereği yapılsın’ dendi. 2003’te bu kadar kirli değildi. Ergene Havzası 53 belediyenin alanını kapsıyor. Caydırıcı cezalar getirilmeli diye TBMM’ye öneride bulunuyor. Geldi mi gelmedi. Niçin? Yürütme organı TBMM’yi dinlemiyor ki.”

CHP lideri daha sonra dün çekildiğini belirttiği nehrin bir fotoğrafı göstererek, şunları söyledi: “Eskiden bu suda balıklar vardı. Eskiden kuşlar gelip bu suyun kenarında su içerdi. Eskiden bu suda insanlar yüzerdi. Ne oldu da bu hale geldi?”

Ergene’de ne oluyor?

Trakya’da, Yıldız Dağları’ndan doğan, kaynağa yakın bölgelerde berrak akan Ergene Nehri, sanayi bölgeleri ve yerleşim yerlerinden geçerken kimyasal ve evsel atıklarla kirleniyor.

DHA’ya konuşan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, şunları söylemişti: “Son 30 yılda neredeyse endüstriyel faaliyetler bu dereyi kirli hale getirdi. Sorun sadece derenin kirli olması, Ergene Nehri’nin kirli olması da değil. Buralarda yoğun tarımsal faaliyetler sürdürülüyor. Tarımsal faaliyetlerin de kirliliğe katkısı, etkisi var. Ama bu kirliliğin tarım üzerinde, tarım toprakları üzerinde de olumsuz etkisi var. Aynı zamanda Ergene Nehri bu bölgeden geçerken belki onlarca yerleşim birimi içerisinden geçiyor ve buralarda sağlıksız koşullarda akan dere, insan sağlığını da tehdit ediyor.”