Erdoğan-Biden görüşmesi beklentiyi karşılamadı; dolar/TL 8.5’in üstünde

Dolar/TL, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünkü görüşmesi sonrası haftanın en düşük seviyelerinden yönünü yukarı çevirdi ve güne 8.5’in üstüne yükselerek başladı.

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Haziran ayı başında 8.88 ile tarihi zirvesini test etmesinin ardından dolardaki zayıf seyir ve Biden’ın dün Erdoğan ile görüşmesine yönelik iyimser beklentilerle dolar/TL 8.2865’e kadar gerilemişti. Ancak bu seviyeler kalıcı olmadı.

Erdoğan ve Biden, dün yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşme pozitif ve verimli olarak niteledi ancak ilişkilerdeki sorunları nasıl aşacaklarına dair ipucu vermedi.

Sorunlu ilişkilere sahip iki ülkenin liderleri Biden’ın başkanlık koltuğuna oturmasının neredeyse altı ay ardından ilk defa dün NATO zirvesi esnasında yüz yüze görüştü.

Biden görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, “Büyük bölümü baş başa olmak üzere olumlu ve verimli bir görüşme geçirdik… Heyetlerimiz görüşmeleri sürdürecek. Türkiye ile ABD arasında mesafe kat edeceğimize güveniyorum” dedi.

Erdoğan ayrıca düzenlediği basın toplantısında görüşmeyi ‘son derece yararlı ve samimi’ olarak niteledi ve “Karşılıklı saygı ve çıkara dayalı verimli bir iş birliği döneminin başlaması noktasında güçlü bir iradenin olduğunu görüyorum” dedi.

Erdoğan, Biden ile görüşmesine Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı ve bu nedenle F-35 programından fiilen çıkarıldığı S-400 füzelerini de ele aldıklarını ve konunun dışişleri ve savunma bakanları nezdinde izleneceğini ifade etti.

Haziran başında 8.88, geçen hafta başında 8.70’e yakın seviyelerde olan dolar/TL bu hafta en düşük 8.2865’e kadar gerilemişti. Bu düşüşte belirleyici dünkü görüşmeye dair olumlu beklentilerdi. Ancak kur ABD Türkiye görüşmesinden kısa vadede S-400 başta olmak üzere iki ülke arasındaki sorunlara bugün itibariyle belirgin bir çözüm getirmeyeceğinin anlaşılmasıyla yükselişe geçti. Kur bu sabah en yüksek 8.5640’e kadar çıktı.

Kur saat 10:36’da 8.56 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte avro/TL 10.37 seviyesindeydi.

Reuters’a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi şunları söyledi: “Dolar/TL 8.3’ün altına düştüğündeki beklenti S-400 sorununa NATO zirvesinde çözüm bulunacağı beklentisine dayanıyordu. Açıkçası piyasanın tamamında bu beklenti hakim değildi. Bizim beklentimiz diyalog kanallarının açık tutulacağı ve sorunların öteleneceği çözüme çalışılacağı yönündeydi. Ki şu an gerçekleşme bu yönde. Bu nedenle 8.28’li seviyeler yerine 8.5’e yakın seviyelerde işlem görüyoruz.”