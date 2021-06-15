‘FETÖ’den yargılanan Uğurluel’e altı yıl üç ay hapis

‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla yargılanan tarihçi-yazar Talha Uğurluel’e altı yıl üç ay hapis cezası verildi.

İstanbul 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan yazar, 10 Aralık 2018’de tutuklanmış, 25 Nisan 2019’da tahliye edilmişti.

Davanın bugünkü duruşmasında tutuksuz sanık Talha Uğurluel ile avukatı hazır bulundu.

Savcının, sanığın ‘örgüt üyeliği’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep ettiği duruşmada, Uğurluel’in avukatı savunma yaptı.

Avukat şunları söyledi: “Müvekkilim tarihçi ve yazardır. Tüm Türkiye’nin tanıdığı tarih konusunda bir otoritedir. Müvekkilim cemaatin en tepede olduğu bir dönemde yasaklı yazar ilan edilmiştir. Müvekkilime gerekli olan itibarın geri verileceğini düşünüyorum.”

Son sözü sorulan Uğurluel ise şunları kaydetti: “Ben 19 kitabın yazarıyım. Onlara ait hiç bir ortama katılmadım. Ben tarih anlatıyorum. Benim bir fıtratım var, babam bile bana, ‘Bir şey yap dese’ ben sorgularım. Ben kimsenin adamı olmadım. Beraatimi talep ederim.”

Mahkeme, Uğurluel’e hapis cezası verdi.

İddianameden

İddianamede, sanığın ‘FETÖ’yle irtibatı olan ve kayyım atanan şirketlerde birden fazla SGK kaydının bulunduğu bilgisine yer verilirken, kapatılan Bank Asya’da 77 hesabının bulunduğu, bu hesaplarından bir kısmının örgüt elebaşı Fethullah Gülen’in talimatı sonrası örgüte ve bankaya destek amaçlı açıldığı, hesaplarının incelemesinde, kurban ve okul açıklamalarının görüldüğü, örgüte müzahir kurumlara para transferlerinin de yapıldığı belirtilmişti.

Soruşturma dosyasında temin edilen ifadelerden Uğurluel’in, örgütün düzenlediği sohbetlere katıldığı ve örgüt bünyesinde organize edilen birçok gezide yer aldığının anlaşıldığı belirtilen iddianamede, sanığın bu suretle ‘FETÖ’yle fiili ve organik bağ içerisinde bulunduğu anlatılmıştı.