Çalışanlarını ‘gözetleyen’ Ikea Fransa’ya 1 milyon avro ceza

Fransa’da mahkeme, merkezi İsveç’teki mobilya firması Ikea’nın bu ülkedeki koluna, çalışanların ‘yasadışı yöntemle gözetlendiği’ gerekçesiyle 1 milyon avro (10,39 milyon lira) ceza verdi.

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Ikea Fransa’nın yönetiminin, 2009-2012’de, özel dedektif ve polisler aracılığıyla çalışanlara ait verileri topladığı 2012 yılında ortaya çıkmıştı. Basında çıkan haberler sonrasında sendika devreye girmiş ve soruşturma başlatılmıştı. Mart ayında ise dava süreci devreye girmişti.

Eski CEO Jean-Louis Baillot iki yıl hapse mahkum edilmiş, cezası ertelenmişti. Ayrıca 50 bin avro (519 bin 311 lira) da para cezası ödemesi kararlaştırılmıştı. Ikea, CEO Jean-Louis Baillot’un yanı sıra dört yöneticiyi daha görevden almıştı.

Versailles’daki mahkemede, aralarında dört polis ve firmanın yöneticilerinin bulunduğu 15 kişi hakim karşısına çıktı.

Şirketin şubelerinde çalışan müdürlerin iş başvurusu yapan kişilerin banka hesaplarını, başka kişisel verilerini incelemekle ve çalışanlarının bilgilerini de ele geçirmekle suçlandığı davada savcı, 2 milyon avro (20,77 milyon lira) tazminat ödenmesini ve Baillot’un ertelenen iki yıllık cezasına artı olarak bir yıl hapis yazmasını talep etti.

400 kişinin ‘gözetlendiği’ belirtilirken yöneticilerin özel güvenlik şirketi Eirpace’i kullanarak polisten kişisel verileri aldığı yaşam tarzı ve sabıka kayıtlarını ele geçirdiği ortaya çıktı.

Mağaza müdürlerinden Patrick Soavi duruşmada, polis teşkilatında çalışan kuzeni aracılığıyla kişisel verileri elde ettiğini söyleyerek, “Bana verilen talimatı uyguladığım için saf olduğumu düşünüyorum. İnsanları böyle kontrol etmem yanlıştı” dedi. Soavi, iş başvurusunda bulunan 49 kişinin incelenmesini istediğini, üçünün geçmişte suça karıştığı bilgisini edindiğini anlattı.