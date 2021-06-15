Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Kobani davası’: Ayhan Bilgen dahil dört kişiye tahliye

Ankara’da görülen ‘Kobani davası’nda dört kişinin tahliyesine karar verildi.

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil 28’i tutuklu 108 siyasetçinin Kobani eylemleri başta olmak üzere parti politikası sebebiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşmasının ikinci oturumu bugün görüldü.


Sincan Cezaevi Kampüsü Salonu’nda görülen duruşmaya, HDP’li milletvekillerinin yanı sıra parti yöneticileri ve üyeleri katıldı. Mahkeme, sanıkların ve avukatların beyanlarının ardından ara kararını açıkladı.

Mahkeme, yerine kayyım atanan Kars belediyesi eş başkanı Ayhan Bilgen, eski Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri Can Memiş ve Cihan Erdal ile Berfin Özgü Köse’nin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Tüm isimler Ekim 2020’den beri tutuklu bulunuyordu. Duruşma yarınki üçüncü oturumla devam edecek.

‘Kobani davası’ 14 Haziran’a ertelendi

‘Kobani davası’ 20 Mayıs’ta devam edecek

Yüksekdağ: Biz diyoruz ki ‘kral çıplak’; bu memlekette darbe var

Demirtaş: ‘Hiçbir şey olmamışsa bile mutlaka bir şey olmuştur’ iddianamesi!

Kobani davası | Sanıklar konuşturulmadı, avukatlar salonu terk etti, mahkeme taleplere kulağını tıkadı

HDP davası | İlk duruşma: Reddi hakim talebi ret, 3 Mayıs’ta devam

Kobani davası başlarken…

SON HABERLER

Pandemi stresi

Yaşamakta olduğumuz Pandemi bir ‘yüksek stres zamanı’dır ve insan psikolojisini mutlaka etkileyecek, toplumun önemli bir yüzdesinde kaygı ve depresyon belirtileri ortaya çıkmaya başlayacaktır. Paradoksal bir şekilde ‘normal’ yaşantıya geçince bu belirtilerin daha da artma riski göz önüne alınıp, toplum sağlığı açısından gözlem yapılması gerekmektedir.

3’üncü doz için plan belli oldu

Kayıtlı tüm çalışanlar için aşı randevularının başlamasından sonra mevcut iki dozluk aşıları takviye edecek ‘hatırlatma dozu’ için de planlamalar başladı. Üçüncü dozun hangi aşıyla yapılacağına denemelerden sonra karar verilecek.