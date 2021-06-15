‘Kobani davası’: Ayhan Bilgen dahil dört kişiye tahliye

Ankara’da görülen ‘Kobani davası’nda dört kişinin tahliyesine karar verildi.

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil 28’i tutuklu 108 siyasetçinin Kobani eylemleri başta olmak üzere parti politikası sebebiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşmasının ikinci oturumu bugün görüldü.

Sincan Cezaevi Kampüsü Salonu’nda görülen duruşmaya, HDP’li milletvekillerinin yanı sıra parti yöneticileri ve üyeleri katıldı. Mahkeme, sanıkların ve avukatların beyanlarının ardından ara kararını açıkladı.

Mahkeme, yerine kayyım atanan Kars belediyesi eş başkanı Ayhan Bilgen, eski Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri Can Memiş ve Cihan Erdal ile Berfin Özgü Köse’nin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Tüm isimler Ekim 2020’den beri tutuklu bulunuyordu. Duruşma yarınki üçüncü oturumla devam edecek.