‘Kobani davası’ 20 Mayıs’ta devam edecek

‘Kobani davası’ 20 Mayıs Perşembe sabah 9.30’da devam edecek.
Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil 108 siyasetçinin Kobani eylemleri başta olmak üzere parti politikası sebebiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü.
Duruşmada konuşan Yüksekdağ, “Burada gerçekler çarpıtılıyor. Çarpıtılan gerçekler üzerinden bu süreç yürütülemez. Biz diyoruz ki ‘kral çıplak’; bu memlekette darbe var.” dedi.
Demirtaş ise, reddi hakim talebinde bulunurken, mahkemeye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararına atıfla yüklendi.