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Yaramazlara biraz batar!

DİSK: Açlık sınırı 2 bin 822’ye, yoksulluk sınırı 9 bin 762’ye yükseldi

DİSK’in verilerine göre mayıs döneminde ortalama açlık sınırı 2 bin 822, yoksulluk sınırı ise 9 bin 762’ye yükseldi.

Fotoğraf: AA

Açlık sınırı bir ayda 6, yoksulluk sınırı ise 23 lira arttı. Mayıs ayında İstanbul’da açlık sınırı 2 bin 982, Ankara’da 2 bin 771, İzmir’de ise 3 bin 43 lira olarak belirlendi.


Rapora göre Mayıs 2003’te dört kişilik aile günlük en az 15,9 liraya sağlıklı beslenebilirken, bugün 94,1 liraya sağlıklı beslenebiliyor. Buna göre 18 yılda açlık sınırının 5,91 kat arttığı hesaplandı.

Günlük harcamalarda mayısta en yüksek maliyet grubunu, 31,66 lirayla süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu.

DİSK, raporunda, “Asgari geçim indirimi ile beraber, iki çocuklu, eşi çalışmayan bir asgari ücretli, eline geçen 2 bin 960 TL’yle ancak dokuz gün ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Buna göre asgari ücretli dokuz günlük ücrete bir ay çalışıyor” tespitini yaptı.

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