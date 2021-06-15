Kılıçdaroğlu: 10 milyon avro kimin için istendi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV programcısı Veyis Ateş’in bir işadamından istediği öne sürülen paranın Ankara’da kime verileceğini sordu.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Ateş’in hakkında arama kararı bulunan işadamı Sezgin Baran Korkmaz’ın otelinde ücretsiz konakladığını öne sürmüştü. Ateş bunun ardından izne çıktığını duyurmuştu.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise dünkü yazısında Korkmaz’ın kendisini aradığını, Ateş’in 7 Ocak’ta kendisiyle iletişim kurduğunu söylediğini belirterek “Gerisi utanç vericiydi. Tehdit, şantaj iddiaları. 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar” diye yazmıştı.

Altaylı, söz konusu görüşmenin kaydının bulunduğunu, bunu da ‘ablası gibi sevdiği bir gazeteci’ye dinlettiğini söylediğini aktarmıştı.

Yılman kaydı yayınladı

Bir diğer Habertürk yazarı Sevilay Yılman, bugünkü yazısında, Korkmaz’ın kendisini aradığını, işadamına Peker’in iddialarını sorduğunu, Korkmaz’ın da “Veyis Ateş beni alenen tehdit etti ablacığım ve bunun da kaydı var” dediğini aktardı.

Yılman, Korkmaz’ın kaydı kendisine dilettiğini belirterek yazısında şunları kaydetti: “Veyis Ateş diyor ki özetle; ‘Biliyorum canın çok acıyor. Her tarafı yakıp yıkmak istiyorsun. Çıkıp her yere konuşmak istiyorsun. Yaşadıklarını anlıyorum. Hak da veriyorum sana. Sen de eşine, ailene çoluğuna, çocuğuna kavuşmak istiyorsun… Hiçbir şey olmamış gibi ülkene dönmek istiyorsun… Ankara’dayım… Az önce senin görüşmeni yaptım. Şunu anladım ki seninle uğraşan bir klik ve lobi var ama bu arkadaşlarla işi tersine çevirmek mümkün…’

Bunun üzerine SBK diyor ki; ‘Abi ben hukuken zaten haklıyım ama yine de sen söyle nasıl olacak?’

Veyis Ateş şöyle cevap veriyor; ‘Önce senin samimiyetini göstermeni bekliyorlar…’

SBK ise; ‘Nasıl göstereceğim abi?’

Veyis; ‘Talep ettikleri meblağı yollayacaksın’ diyor.

SBK da; ‘Abi diyelim yolladım 10 milyon Euro… Peki ya sonra bu insanlara ulaşamazsak… Ne olacak o zaman?’ diye soruyor…

Veyis de diyor ki o zaman:

‘Hiç merak etme… Ben her iki tarafın da hakemi ve kefiliyim. Para, iş bitene kadar bende duracak!’“

Kılıçdaroğlu isim istedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, iddialar ve yayınlanan yazılar üzerine Twitter hesabından paylaşım yaparak, paranın Ankara’da kimin için istendiğini sordu.

CHP lideri şunları yazdı: “Her şeyin borsasını kurduklarını duyuyorduk. Fetö borsası ile ne kadar kodaman Fetöcü varsa serbest bıraktılar, 15 Temmuz Şehitlerini sattılar. Şimdi de bir gazetecinin bir iş adamından 10 milyon Euro istediğine şahit oluyoruz. Niçin? Hukuki kovuşturmayı önlemek için.

Ankara’daki siyasi bir yapı için istiyor bu parayı, çözeriz diyor. Ankara’da kimin için istendi bu para, bilmek istiyorum. Savcılar ne zamana kadar işinizi yapmayacaksınız? Harekete geçin, kimin için istendi bu para, öğrenin.

Muhalefet olarak neyin peşine düşeceğimizi şaşırdık. Her gün yeni bir skandal. Lağım. Sevgili Halkım bunları önlemek için 4 yıl önce #AdaletYürüyüşü’ne çıkmıştım. Bu borsacılar şehit kanlarını satmasınlar diye, birileri milyonlarca Euro götürürken halkımız aç kalmasın diye.”