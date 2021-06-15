‘Sedat Peker’ operasyonu: Gözaltına alınan 25 kişiden ikisi tutuklandı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Afyonkarahisar merkezli dört ilde iki operasyonda 25 şüpheli yakalandı. İki kişi mahkemece tutuklanırken, beşi Bursa’ya gönderildi, 18’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen iki operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, altı ruhsatsız tabanca, sekiz ruhsatsız tüfek, 590 tabanca mermisi, 230 tüfek kartuşu, 182 kurusıkı tabanca mermisi, yedi tabanca şarjörü, 203 uyuşturucu muadili hap, 26 çek-senet-belge, üç kelepçe, suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 850 lira, araba anahtarlığı şeklinde gizli kamera, üzerinde ‘Sedat Abi’ ibaresi bulunan iki video kaset, bir adet ’34 PKR’ kodlu plaka, sahte polis kimliği, Peker’in fotoğraflarının bulunduğu albüm ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

25 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, O.K. (34) ‘kasten yaralama’ suçundan, M.S. (37) de ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘yağma’, ‘şantaj’, ‘tehdit’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dosyası, Bursa’da görülen ‘Köfteci Yusuf dosyası’ ile birleştirilen beş şüpheli ise kente gönderildi. 18 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.