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Yaramazlara biraz batar!

ABD 100’den fazla ülkeden köpek ithalatını yasakladı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), kuduz endişesi nedeniyle 113 ülkeden köpek ithalatını bir yıl süreyle yasakladığını duyurdu. Yasak 14 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

Fotoğraf: Reuters

Ülkede pandemi nedeniyle köpek sahiplenmenin artmasıyla bağlantılı olarak köpek ithalatında rekor sayılara ulaşılmıştı. CDC yetkilileri ithal edilen köpeklerin yüzlercesinde sahte kuduz sertifikası düzenlendiğini tespit ederken, hem halkın hem de ülkedeki köpeklerin sağlığını korumak için yasak kararının kaçınılmaz olduğunu belirtti.


CDC geçen yıl ülkeye sahte sertifikayla getirilen 450’den fazla köpek tespit etti. Bu rakam önceki iki yıla kıyasla yüzde 52’lik bir artış anlamına geliyor. İthalatın askıya alındığı ülkelerin arasında Rusya, Kenya, Mısır ve Brezilya da var.

Her yıl 1 milyon köpek ithal ediyor

ABD her yıl yaklaşık 1 milyon köpek ithal ediyor. Şu anda yüksek riskli sayılan ülkelerden ABD’ye getirilen köpekler bu sayının yaklaşık yüzde 6’sını oluşturuyor.

Köpeklerin rutin olarak aşılandığı ABD’de, resmi istatistiklere göre kuduz vakaları 2007 itibariyle ortadan kalktı. Ancak kuduz dünya çapında yaygınlığını koruyor ve yılda yaklaşık 59 bin kişinin ölümüne neden oluyor.

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