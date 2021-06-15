Bütçe mayısta 13,4 milyar lira açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi mayıs ayında 13,4 milyar lira açık verdi. Ocak-mayıs dönemindeki toplam bütçe açığı ise 7,5 milyar lirayı buldu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın rakamlarına göre, 2021 yılı mayıs ayında bütçe giderleri 117,9 milyar lira, bütçe gelirleri ise 104,6 milyar lira olarak kaydedildi. Faiz dışı bütçe giderleri 104 milyar TL, faiz dışı fazla ise 0,6 milyar lira kaydedildi.

2021 yılı ocak-mayıs döneminde bütçe giderleri 550 milyar lira, bütçe gelirleri ise 542,5 milyar lira oldu. Bu dönemde bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 oranında arttı.

Faiz hariç bütçe giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 oranında artarak 468 milyar 527 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

2021 yılı bütçesinde bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörülmüştü. Yılın ilk 5 ayında bütçe açığının 7,5 milyar TL’de kalmasında Merkez Bankası’ndan vaktinden önce aktarılan kâr tutarları etkili oldu. Bu ay bütçe gelirlerinin artması ve açığın geçen yıla göre azalmasında ise en büyük etkiyi geçen yıl ertelenen vergilerin bu yıl döneminde alınması yaptı.





