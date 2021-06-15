Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hindistan’da bir kadını zorla soyup yürüten altı kişi tutuklandı

Hindistan’da ‘terk ettiği eşine dönen’ kadını ‘cezalandırmak’ için onu soyarak köy meydanında yürüten altı kişi tutuklandı.

Hindistan’daki kadın hakları savunucularının düzenlediği bir eylemden…Fotoğraf: Reuters/Arşiv

Hindistan merkezli haber ajansı ANI’nin polis kayıtlarına dayandırdığı haberine göre, Batı Bengal eyaletindeki Paschim Chengmar köyünde yaşayan 35 yaşındaki evli bir kadın, komşu köyden bir başka erkekle birlikte olmaya başladı.


Ancak kadın daha sonra köyüne dönerek barıştığı eşiyle yaşamaya devam etti. Köylüler ise kadını suçlayarak 10 Haziran’da çiftin evini bastı.

Çok sayıda kişi kadının önce kıyafetlerini çıkardı, ardından da çıplak olarak köy meydanında yürümeye zorladı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis altı kişiyi tutukladı.

Olaya karışan diğer kişilerin bulunması için çalışmalar devam ederken, kadın müşahede altına alındı.

SON HABERLER

Pandemi stresi

Yaşamakta olduğumuz Pandemi bir ‘yüksek stres zamanı’dır ve insan psikolojisini mutlaka etkileyecek, toplumun önemli bir yüzdesinde kaygı ve depresyon belirtileri ortaya çıkmaya başlayacaktır. Paradoksal bir şekilde ‘normal’ yaşantıya geçince bu belirtilerin daha da artma riski göz önüne alınıp, toplum sağlığı açısından gözlem yapılması gerekmektedir.

3’üncü doz için plan belli oldu

Kayıtlı tüm çalışanlar için aşı randevularının başlamasından sonra mevcut iki dozluk aşıları takviye edecek ‘hatırlatma dozu’ için de planlamalar başladı. Üçüncü dozun hangi aşıyla yapılacağına denemelerden sonra karar verilecek.