İYİ Parti’li başkana silahlı saldırıda bir gözaltı daha

Trabzon’un Yomra ilçesinin İYİ Parti’li belediye başkanı Mustafa Bıyık’a silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin soruşturmada bir kişi daha gözaltına alındı.
Bıyık’a 11 Haziran’da belediye binasının önünde makam aracından indikten sonra silahla ateş edilmiş, kurşunlardan dördü belediye binasına, biri de bir bankamatiğe isabet etmiş, kimse yaralanmamıştı. Zanlı H.A. (28) ile azmettiricisi olduğu iddia edilen T.K. tutuklanmıştı.
Polis ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi. Saldırının, ilçede ihalesi iptal edilen kültür merkezi inşaatıyla bağlantılı olduğu değerlendirildi.
Polis, hakkında yakalama kararı bulunan T.K.’nın babası A.K.’yı gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü.