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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti’li başkana silahlı saldırının zanlısı ve azmettiricisi tutuklandı

Trabzon’un Yomra ilçesinin İYİ Parti’li belediye başkanı Mustafa Bıyık’a silahlı saldırı düzenleyen zanlı ve olayın azmettiricisi tutuklandı.

11 Haziran sabahı belediye binası önüne giden Bıyık’a makam aracından indikten sonra silahla ateş edilmiş kurşunlardan dördü belediye binasına, biri de bir bankamatiğe isabet etmiş kimse yaralanmamıştı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aynı gün ‘saldırıyı azmettirenin de, zanlısının da silahıyla birlikte yakalandığını’ duyurmuştu.

AA’nın aktardığına göre bugün zanlı H.A. (28) ile azmettiricisi olduğu iddia edilen T.K.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetten çıkarılan H.A. ve T.K. Trabzon Adalet Sarayı’na getirildi.

Zanlılar, savcılıkça alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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