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Yaramazlara biraz batar!

Metropolis Antik Kenti’nde 1800 yıllık kadın heykeli bulundu

İzmir’in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait 1800 yıllık, başsız kadın heykeli bulundu.

Fotoğraf: DHA

Yeniköy ve Özbey mahalleleri arasındaki ‘Ana Tanrıça Kenti’ olarak bilinen antik kentte, 1990’dan beri kazı çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda, Geç Neolitik Çağı’ndaki ilk yerleşim izlerinden Klasik Çağ’a, Helenistik Çağ’dan Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine kadar birçok uygarlığın izlerine rastlanıyor.


Birçok anıtsal yapının gün yüzüne çıkarıldığı antik kentte bulunan, 1,5 metre boyundaki mermer heykelin baş kısmına henüz ulaşılamadı.

Kazı başkanlığını yürüten Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek şunları söyledi: “Bu yılki kazı çalışmaların başındayız. Güzel sürprizle başladık. Metropolis’in Helenistik yapısına uygun heykel bulduk. Giyimli bir kadın heykeli, mermerden yontunmuş bir eser. Metropolis’in üslubuna uygun şekilde yapılmış. Bu şekilde birçok heykel bulundu Metropolis’te. Heykel yaklaşık 1,50 boyunda. Başı ne yazık ki noksan. Kazı evinde uzman konservatörlerce temizleniyor. Eserin noksan kısımları süren kazılarda bulunup heykel tamamlanınca, İzmir Müze Müdürlüğü’ndeki yerine yerleştirilecek.”

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